Primarie centrodestra, i vertici di Forza Italia a sostegno di D'Introno

Domani sera, 22 marzo, alle 19.30, nella sede di Forza Italia in via Moro 9, si terrà un incontro a sostegno della candidatura di Pasquale D’Introno alle primarie del centrodestra.

Interverranno il coordinatore regionale di Forza Italia, On. Mauro D’Attis; il coordinatore provinciale, On. Francesco Paolo Sisto, il candidato alle elezioni europee, On. Sergio Silvestris, il vice coordinatore regionale, Sen. Dario Damiani; il senatore Maurizio Gasparri.