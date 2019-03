Loizzo: «Urgono una rianimazione per l’ospedale e un registro tumori»

«Basta con i proclami sull’ospedale Umberto I: non è più tempo di stare nel tempo indefinito dell’attesa. Serve un’amministrazione elastica, che si impegni ad accelerare l’esecuzione dei progetti già avviati dalla Regione, per i quali il nostro contributo a mantenere l’ospedale di Corato è stato tangibile. E serve un registro tumori per la città, per cui già da consigliere comunale mi sono fatto portavoce delle istanze dell’associazione Onda d’Urto. È tempo di agire».



Paolo Loizzo, 55 anni, già consigliere di opposizione per l’Associazione progresso etico (Ape), responsabile del Pronto soccorso dell’ospedale e candidato sindaco per l’area riformista, è intervenuto così sul tema ‘Ospedale e sanità, quale futuro?’. Lo ha fatto sabato 16 marzo, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede di Ape, in via Roma 4.

Un’ora e mezza in cui Loizzo, con le domande dell’ex sindaco Renato Bucci, ha messo sul tavolo le priorità per Corato in un tema a lui caro: la sanità. E ripercorso le tappe del suo impegno politico. A partire dal 2013, quando «noi operatori sanitari avemmo l’impressione che ci stessero portando via l’ospedale, e - ha detto - per avere voce e rappresentanza nacque l’idea di impegnarmi attivamente».

Da qui all’interrogazione presentata nel febbraio 2015 in veste di consigliere comunale il passo è breve. «Chiesi perché Corato non avesse un reparto di Rianimazione, come prevede l’accordo Stato-Regioni del 2010 per la tutela materno-fetale per le strutture dotate di una Ginecologia e ostetricia con oltre 500 parti all’anno: è il caso del nostro ospedale. Per questo dovevamo e dobbiamo chiedere l’applicazione di una legge».

Loizzo, quindi, ha ricordato il progetto avanzato dal comitato per l’ospedale unico del Nordbarese, fino ai 108 posti letto previsti oggi per l’Umberto I da una delibera regionale del 2018, che prevede «un ospedale di primo livello per Corato, dotato dei reparti di Medicina, Chirurgia, Ortopedia, Cardiologia, Ginecologia e ostetricia, e una Rianimazione con otto posti letto. Allora occorre impegnarsi per avere la Rianimazione senza perdere altro tempo - ha rimarcato il candidato - in modo da mettere in sicurezza il nostro ospedale».

Nel corso dell’intervento Loizzo ha poi ricordato la necessità di istituire un registro dei tumori, «utile per localizzare i casi e capire se, per esempio, la vicinanza all’elettrodotto o alle ex discariche di Belloluogo e di contrada Maccarone abbia un ruolo statisticamente rilevante». Obiettivo: «Mappare quei casi e avere una corretta rappresentazione della realtà per agire di conseguenza. Il Comune fino a oggi ha perso troppo tempo».

Sul punto, il candidato ha ricordato come la città sia stata «svenduta» a Terna - la società cui fa capo l’elettrodotto di via Massarenti e via Prenestina - per «soli 100mila euro, accettando l’ipotesi dello spostamento sulla testa di altre persone innocenti». Occasione utile per ricordare il progetto alternativo messo a punto dal compianto Nicola Diaferia (esperto del settore) rimasto nei cassetti. E l’istituzione di una commissione tecnico scientifica sulle questioni ambientali chiesta insieme con le opposizioni alla precedente amministrazione: «Mai accolta, neanche quella», precisa Loizzo. «Serve cambiare passo. E subito».