Il M5S parla di economia circolare e gestione dei rifiuti

Il Movimento 5 Stelle di Corato ha organizzato una iniziativa sui rifiuti prevista per domenica 24 marzo alle 18.30 in corso Mazzini, angolo via Roma. Parteciperanno le senatrici Angela Bruna Piarulli e Patty L'Abbate, i deputati Giovanni Vianello e Francesca Galizia, il sindaco di Noicattaro M5S, Raimondo Innamorato, e il candidato sindaco di Corato, Niccolò Alessandro Longo.

«Economia circolare, gestione dei rifiuti dal globale al locale e partecipazione attiva dei cittadini al sistema affinché i rifiuti non siano soltanto scarti, ma fonte preziosa di nuova materia» spiegano i pentastellati.

«Il sistema economico utilizzato per secoli - detto di economia lineare - è basato sull’estrazione di materie prime sempre nuove senza alcun riguardo per le stesse, sull’utilizzo non condiviso e sulla produzione di scarto (non adeguatamente valorizzato) una volta raggiunta la fine del ciclo di vita del prodotto.

Che cos’è l’Economia Circolare? Un sistema economico perfettamente circolare è in grado di potersi rigenerare da solo, niente è rifiuto: i flussi di materiale biologico infatti possono essere reintegrati nella biosfera, quelli tecnici possono essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera.

Il modello di economia circolare è basato sulle tre “R”: ridurre l’impatto dei rifiuti sull’ambiente, differenziandoli correttamente; riciclare per dare nuova vita agli scarti; riutilizzare per massimizzare la durata del ciclo di vita del prodotto.

Per migliorare le condizioni del nostro pianeta, gravemente afflitto da problemi ambientali che minacciano seriamente l’ecosistema, e quelle di vita dei suoi abitanti, è fondamentale che tutti contribuiscano al corretto funzionamento del ciclo del riciclo.

Se pensiamo al ciclo di vita dei rifiuti come a una catena, è il produttore del rifiuto (individuo o azienda) il quale, differenziando correttamente, consente l’immissione del materiale nel ciclo industriale e dà il via al processo; i rifiuti vengono poi ritirati e trasportati negli appositi impianti, dove si procede alla selezione, sia meccanicamente che manualmente, e alla suddivisione per tipologia; l’ultimo anello della catena è l’azienda di trasformazione dove il rifiuto torna a nuova vita e il ciclo si conclude.

In Italia i rifiuti industriali sono oltre quattro volte superiori a quelli solidi urbani generati dagli individui. Si tratta dei cosiddetti rifiuti speciali di industrie e aziende, che si differenziano in pericolosi e non pericolosi. Tutti noi possiamo e dobbiamo contribuire al miglior funzionamento del sistema di Economia Circolare.

Innanzitutto cambiando il nostro modo di vedere i rifiuti, non più come materia di scarto, ma come fonte preziosa di nuova materia; quando si parla di “materia prima seconda” si intende una risorsa per il pianeta ed il luogo dove attingere a queste risorse sono gli impianti di gestione dei rifiuti. Differenziare correttamente un rifiuto significa offrire materiale per la creazione di qualcos’altro di utile, grazie al lavoro di collegamento tra chi genera il rifiuto e chi lo trasforma, svolto dalle aziende di gestione e trasformazione del rifiuto.

In secondo luogo per ridurre lo spreco del prodotto possiamo attuare i processi di condivisione di prodotti e oggetti (sharing economy), come ad esempio il car sharing; non utilizzare un oggetto, lasciandolo dismesso, significa aver sprecato inutilmente energie e risorse produttive, mentre, mettendolo a disposizione di altri, contribuiamo a ridurre lo spreco di materie prime nei processi di produzione, limitandola solo al necessario.

Oggetti che sarebbero riparabili spesso vengono dismessi o buttati via; riparare un oggetto e continuare ad utilizzarlo, oppure concentrarci su prodotti più di lunga durata progettati per invecchiare nel tempo ed essere riparati - nell’ottica del design sostenibile - significa infine massimizzare la durata del ciclo di vita del prodotto, valorizzando l’energia e le risorse che sono state impiegate per produrlo.

Per raggiungere un modello perfettamente circolare potremmo ispirarci agli ecosistemi del mondo naturale, dove ogni scarto è una risorsa. Le piante nei loro processi vitali si nutrono di anidride carbonica e scartano l’ossigeno; l’ossigeno è fondamentale nel processo respiratorio degli esseri umani, i quali scartano l’anidride carbonica. Due elementi che sono contemporaneamente scarto e risorsa, a seconda di chi ne usufruisce. È la natura stessa ad offrirci la giusta prospettiva, basta saperla guardare».