De Benedittis esordisce in piazza: «Lontani dalle logiche di palazzo»

In piazza Cesare Battisti, dal palchetto comunale gratuito, l’esordio in campagna elettorale di Corrado De Benedittis che ha esposto il suo programma, definito i punti per i primi cento giorni e sfiorato soltanto la questione relativa alla richiesta di unità del centrosinistra emersa da una petizione popolare.

Il lungo intervento del candidato di Rimettiamo in moto la città e Demos è aperto dagli accorati endorsement di Beniamino Marcone, del giovane studente Gaetano Cialdella e dell'informatica Rosanna Scaringella.

Prima di addentrarsi nel programma da proporre agli elettori, De Benedittis apre con una metafora dettata dal vento freddo che sferza la piazza: «L’incerto marzo è come questa città, indecisa tra passato e futuro, tra strada vecchia e nuova».

Poi tende la mano alle altre forze politiche, invitate al comizio. «Voglio esprimere stima e amicizia agli altri candidati sindaci e augurare una buona campagna elettorale. Il primo cambiamento è un nuovo modo di intendere la vita politica, chiudere con la stagione della delegittimazione. Vogliamo rifondare la città e questo possiamo farlo solo assieme, maggioranza e opposizione». Il chiaro riferimento è alle vicende di Palazzo di Città degli ultimi anni.

L’argomento coesione del centrosinistra non viene affrontato direttamente. «Il quadro politico spero si semplifichi - spiega - Ci dobbiamo sedere attorno ad un tavolo e far quadrare il cerchio. Stare assieme e rafforzare la proposta politica».

De Benedittis sottolinea il suo essere “homo novus”, lontano dalle logiche di palazzo e pronto a portare una ventata di freschezza. «Vogliamo capovolgere tavoli, aprire porte e finestre, portare gente nuova. Via scrivanie e poltrone, via anche la vetrata che chiude l’ufficio del sindaco. Le porte devono essere sempre aperte. Se andremo a palazzo, ma non saremo persone di palazzo. Saremo persone di strada, di piazza, senza paura. Io dico che un sindaco deve essere bravo, buono ma soprattutto coraggioso».

Nei primi cento giorni da sindaco, De Benedittis ripulirebbe la città, in senso letterale. «Andrei immediatamente all’Asipu e programmerei un intervento straordinario di pulizia, soprattutto delle strade extraurbane. Poi interverrei sul manto stradale rattoppando le buche e istituendo un numero verde di segnalazione a disposizione dei cittadini».

Dall’immediato ai programmi sul lungo periodo. «Spostare i soldi verso i servizi sociali e affrontare l’emergenza abitativa di chi una casa non ce l’ha, creare un super assessorato centrale dedicato al reperimento di fondi europei guidato da uno dei maggiori esperti del settore con cui stiamo già impostando un discorso. Abbattere le barriere architettoniche, mettere al centro dei nostri programmi i giovani ed evitare che vadano via per trovare lavoro, perché al contrario di quanto dice Salvini l’emergenza del sud è l’emigrazione, non l’immigrazione».

«Mettere a disposizione strutture comunali per far nascere qualcosa - continua il candidato sindaco - far diventare Corato la città più importante per nuove start up e istituire un assessorato all’imprenditoria giovanile. Ridurre la burocrazia, annullare il clientelismo e affievolire la pressione fiscale, rigenerare il centro storico e renderlo più sicuro».

Tra i punti toccati da Corrado De Benedittis anche quello della crisi agricola che sta mettendo in ginocchio tutta la filiera. «Non possiamo più aspettare l’elemosina dall’alto ma dobbiamo farci forza da soli. Appena eletto voglio creare un tavolo permanente attorno al quale siederanno imprenditori, associazioni di categoria e agricoltori».

Il comizio si chiude con l’identikit del candidato consigliere che “Rimettiamo in moto la città e Demos vogliono portare in lista. «Vogliamo gente che non si sia mai candidata, sempre lontana dalla politica. Per loro c’è posto e noi abbiamo bisogno delle loro competenze».