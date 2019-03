M5S: «Piste ciclabili non a norma, si riveda il progetto»

Ieri il candidato sindaco Niccolò Alessandro Longo e l’architetto Nicoletta Azzariti del Movimento 5 Stelle hanno indirizzato al commissario prefettizio un’istanza per richiedere la revisione della rete ciclabile del centro storico di Corato.

Per i pentastellati coratini la pista ciclabile «non rispetta alcune delle prescrizioni di legge a tutela della sicurezza sia dei ciclisti che dei pedoni» spiega il movimento in una nota. «Tra le tante anomalie, la mancanza degli spartitraffico tra pista ciclabile e la carreggiata, la superficie in pietra lavica, l’inclinazione del manto stesso».

La dottoressa Azzariti, pur precisando che l’intera rete ciclabile cittadina andrebbe completamente rivista in funzione anche della mobilità sostenibile, ha proposto «di trasformare provvisoriamente l’intera area del centro storico in zona 30. La zona 30, prevista dal codice della strada, prevede la riduzione del limite di velocità da 50 a 30 km/h in modo tale da far convivere contestualmente autovetture, ciclomotori, biciclette e pedoni».

Per quanto riguarda le aree in cui insiste l’attuale pista ciclabile, Longo propone «di destinarle ad aree di parcheggio gratuito consentito per un massimo di 30 minuti, in modo da poter consentire anche ai clienti delle attività commerciali del centro storico, di poter sostare e acquistare più agevolmente».