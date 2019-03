Primarie centrodestra, i vertici regionali della Lega presentano la candidatura di Menduni

Sabato 16 marzo alle 10.30 nella sede di va Duomo 53, la Lega - Salvini Premier Corato presenterà alla città il candidato sindaco alle primarie del centrodestra Luigi Menduni.



La conferenza stampa vedrà la partecipazione degli onorevoli pugliesi Anna Rita Tateo e Rossano Sasso, oltre alla presenza dei vertici locali della Lega: il segretario regionale Andrea Caroppo, il segretario provinciale Enrico Balducci, il vice segretario provinciale Pino Monaco.

«Sarà l’occasione per ufficializzare la scelta di presentare alle primarie del prossimo 24 marzo, fortemente volute e richieste dalla Lega al centrodestra, la candidatura a sindaco di Luigi Menduni» spiegano gli organizzatori.

«Menduni, 31 anni, è il più giovane candidato alla carica di primo cittadino della storia di Corato. La scelta di investire su un giovane preparato e con esperienza si inserisce nel solco di un percorso rivoluzionario di cambiamento avviato dalla Lega a più livelli che sta investendo positivamente tutti i territori nazionali. Grazie al consenso crescente dei cittadini verso le politiche della Lega, è in atto un ricambio generazionale senza precedenti in Italia. La Lega ha scelto di appoggiare una nuova classe dirigente, giovane, che guarda al futuro, che porta il proprio contributo quotidiano fatto di concretezza, di innovazione, di cultura e di competenza, al servizio delle realtà locali.

Luigi Menduni, incarna pienamente questo spirito di profondo rinnovamento che riteniamo sia ormai indispensabile per vedere rinascere Corato. Ex Consigliere, Assessore uscente con delega agli Affari generali, istituzionali e alle Politiche Giovanili del Comune di Corato, già Presidente del Forum regionale dei Giovani Puglia, per anni Presidente e poi Segretario del Forum dei Giovani a Corato, Luigi è da sempre impegnato in maniera attiva nel tessuto associazionistico, sociale e civile della città, referente delle politiche giovanili, vicino a tante realtà e movimenti artistici e culturali. Menduni, è anche imprenditore, fondatore di una start-up che si occupa di strategie digitali, socio di un’azienda agricola del territorio e presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio a Corato, un ruolo che lo vede a stretto contatto con il tessuto imprenditoriale e commerciale.

La giovane età rappresenta dunque un valore aggiunto, per Menduni, che può vantare una rara competenza ed esperienza politica, consolidata da una indispensabile conoscenza del territorio, del suo tessuto economico, delle istituzioni, degli enti e della macchina amministrativa: caratteristiche che oggi sono essenziali se si intende rimettere in moto una città che appare abbandonata.

Per queste ragioni, la Lega, dal coordinamento regionale a quello provinciale e cittadino, esprime con entusiasmo totale appoggio al candidato sindaco Luigi Menduni, che in questo momento storico rappresenta un’occasione importante di rinnovamento e di crescita per la città e i cittadini di Corato».