Elezioni, esordio in piazza per Corrado De Benedittis

Domenica 17 marzo, alle 19.15 in piazza Cesare Battisti, pubblico comizio di Rimettiamo in moto la città e Democrazia Solidale Demos - Corato.



L’intervento centrale sarà del candidato sindaco Corrado De Benedittis.



«Nessuno escluso è la nostra parola d’ordine» spiega De Benedittis. «Parleremo della città che vogliamo: più bella, più giusta, più pulita, più sana, più responsabile, più forte. Sette sono i punti valoriali che caratterizzeranno l’incontro e il nostro percorso politico: ascolto, nonviolenza, dignità, responsabilità, dialogo, bellezza e chiarezza.

Lo faremo col palchetto comunale gratuito e un microfono. Proponiamo una campagna elettorale a costo zero! Ecologica ed etica, nel rispetto delle tante famiglie della nostra città che vivono in grande difficoltà economica. In piazza, come sempre, saremo fianco a fianco a ogni persona, condividendo i problemi e supportando le speranze».