Primarie centrodestra, via agli incontri. D'Introno nei partiti, Menduni in piazza

Tra incontri nei partiti e presentazioni in piazza, è entrata nel vivo la campagna elettorale per le primarie del centrodestra. Com'è noto, a contendersi il ruolo di candidato sindaco nella votazione del prossimo 24 marzo sono Pasquale D'Introno e Luigi Menduni.

In questi giorni D'Introno ha scelto di incontrare uno a uno i partiti che lo sostengono, iniziando martedì scorso da Direzione Italia. Il giorno successivo è toccato a Fratelli d'Italia, ieri a Forza Italia mentre domenica sarà la volta di Idea popolo e libertà.

«Abbiamo parlato di cose concrete e ci siamo confrontati su come Corato deve essere seguita per diventare più sicura e trasmettere un nuovo senso di tranquillità» ha riferito D'Introno sui social dopo l'incontro con il gruppo di Fratelli d'Italia. «Tanti i consigli giusti e tanto l’entusiasmo della gente».



Diversa la strada scelta da Luigi Menduni, candidato con la Lega, che domani alle 10.30 ha organizzato un incontro pubblico in piazza Marconi, di fronte al teatro comunale.

«Ho voluto un luogo simbolico di Corato per incontrare i giornalisti e presentare ufficialmente e personalmente la mia candidatura alle primarie del centrodestra» ha detto Menduni. «Ho voluto non una sala chiusa, non un luogo privato, ma un luogo pubblico: di fronte all’istituzione di Palazzo di Città e di fronte al punto di riferimento della realtà culturale ed artistica della nostra città, il teatro comunale. Mi farà piacere spiegare di persona questa scelta a quanti saranno presenti, raccontare qualcosa, di me, di quel che ho fatto, di quel che voglio fare. Sarà, sabato, l’occasione di condividere intenti, obiettivi, progetti, idee e visioni di questo mio percorso elettorale verso l’appuntamento delle primarie. Primarie che ho fortemente richiesto, al centrodestra. Credo che questa sia l'unica strada per dare la possibilità ai cittadini, finalmente, dopo anni di politiche lontane dal sentimento popolare, di scegliere: scegliere di cambiare tutto, di chiudere un'era ed aprirne un'altra, scegliere il futuro».