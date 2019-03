​Raddoppio Corato-Ruvo, Di Bari: «Lavori terminati, ma le limitazioni dureranno fino al 2020»

La consigliera regionale del M5S, Grazia Di Bari, ha inviato una Pec a Ferrotramviaria per conoscere le motivazioni per le quali, tra la conclusione dei lavori di raddoppio sulla tratta Corato-Ruvo e la delibera di affidamento del collaudo siano passati 15 mesi.



«Nei giorni scorsi è stata aperta la tratta ferroviaria Ruvo-Corato, purtroppo con limitazioni che dureranno fino al 2020. Nonostante il completamento dei lavori per il raddoppio dei binari, ci sarà solo un convoglio che farà da spola tra Ruvo e Corato, su binario singolo, ad una velocità di 50 km/h. Poi toccherà, chissà quando, alla tratta Andria-Corato. Nel frattempo continuano i disagi per i pendolari, costretti a fare veri e propri viaggi della speranza con corse soppresse all’ultimo minuto e ritardi di ore. come accaduto questa mattina.

Queste opere - continua la Di Bari - che rientrano nel Grande progetto di adeguamento di tutta la tratta Barletta-Bari sarebbero dovute terminare, secondo il cronoprogramma, nel 2015, invece dovremo attendere il 2020 per iniziare a vederle funzionare in maniera completa. Quindi con 5 anni di ritardo, se tutto va bene, i cittadini potranno usufruire del 50% del Grande progetto ferroviario. Nel frattempo, dovranno continuare a viaggiare nelle condizioni che i pendolari ben conoscono e che alcuni politici regionali ignorano o fanno finta di ignorare.

In un momento nel quale si dovrebbe lavorare molto più rapidamente per recuperare i ritardi, anche per scongiurare il rischio di una ulteriore perdita di fondi europei, mi sembra assurdo che si proceda ancora con questa lentezza. Se i lavori per questa ferrovia fossero stati eseguiti con metà della velocità e della intensità con cui il presidente Emiliano si sta già muovendo in ogni dove, per fare la sua campagna elettorale, oggi avremmo avuto da noi i treni giapponesi a levitazione magnetica».