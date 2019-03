Centrodestra, Menduni ufficializza la candidatura alle primarie con la Lega

Luigi Menduni, 31 anni, assessore uscente (si è occupato di affari generali e politiche giovanili negli ultimi sei mesi dell'amministrazione Mazzilli), è ufficialmente il candidato sindaco della Lega-Salvini Premier Corato alle primarie del centrodestra.

«Abbiamo intrapreso un percorso condiviso nella coalizione di centrodestra chiedendo convintamente agli altri partiti di adottare le primarie perché riteniamo superata una fase storica in cui i candidati sindaci vengono decisi a tavolino. Sono logiche che non ci appartengono» spiega il partito in una nota.

«Ora si parte verso il cambiamento. Corato merita un sindaco pragmatico, non una figura di rappresentanza. La città ha bisogno di un sindaco con una visione innovativa di futuro, perché ha bisogno di rinascere. Abbiamo un'altra visione di politica, fatta di progetti, di serietà, di coerenza, di concretezza, di rinnovamento. La Lega è un partito che ha scelto di investire e soprattutto di dare spazio a giovani competenti, preparati e con lunga esperienza politica.

Luigi Menduni, per la sua storia personale e politica, un impegno di oltre dieci anni nelle politiche giovanili e al servizio della città e delle sue istituzioni, rappresenta e incarna a pieno lo spirito e i valori di questa rivoluzione del cambiamento. Siamo soddisfatti di aver portato per la prima volta a Corato le primarie nel centrodestra, come strumento di partecipazione di tutti i cittadini alla scelta del proprio candidato sindaco. Il 24 marzo chi si riconosce nel centrodestra avrà la possibilità di scegliere di essere rappresentato dal più giovane candidato sindaco nella storia di Corato».

A breve sono attesi i nomi degli altri candidati che si sfideranno nelle primarie del prossimo 24 marzo.