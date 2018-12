«Per risvegliare le coscienze»: nasce l’associazione “Orgoglio per Corato”

«Risvegliare le coscienze per riscoprirci orgogliosi di essere Coratini». È il motto da cui parte “Orgoglio per Corato”, l’associazione culturale «che nasce a ridosso delle prossime festività natalizie».



«Ci presentiamo volutamente ora alla città - scrivono dal coordinamento - come un gruppo di amici, uomini e donne, che sempre si sono impegnati nei vari settori per il bene della nostra Corato. Non abbiamo mai abbandonato la voglia di discutere di problematiche e iniziative utili per noi cittadini. Come non abbiamo mai dimenticato il nostro orgoglio di essere coratini.

Il senso di appartenenza alla nostra città, il nostro costante impegno ci ha portati ad affermare sempre, a voce alta, il nostro orgoglio a far parte di una comunità che cresce e si trasforma. È anche nei momenti peggiori che non dobbiamo mai perdere di vista e dimenticare questo senso di appartenenza. È ormai evidente una carenza di volontà a volersi mettere in gioco per far riemergere e risvegliare le coscienze cittadine e quel senso civico che da sempre ha caratterizzato il coratino, facendolo sentire parte integrante di quella comunità con i suoi processi di cambiamento. In alcuni momenti è troppo semplice attribuire le responsabilità ad altri, consapevoli e fiduciosi dell’impegno che questi possano portare avanti. Ma, quando tutto ciò viene a mancare nel mantenimento delle promesse, tutti tendiamo a chiuderci in uno sterile pessimismo.

Noi, Orgoglio, per Corato, crediamo che il coratino vada risvegliato nelle sue idee, nei suoi bisogni e nelle sue necessità. Questo è il nostro intento, quello di farci da contenitore di idee, le vostre idee, che abbiano voglia di camminare sulle loro gambe, perché crediamo che esse non siano entità astratte, ma frutto delle volontà che camminano sulle gambe di uomini e donne, volenterosi di esporle pubblicamente, affermando senza timori e remore quel senso di appartenenza tutto orgogliosamente coratino.

Nel nostro presentarci alla città non dimentichiamo di augurare a tutti di trascorrere le festività in serenità, nell’augurio che tutti non dimentichiamo di viverle con lo stesso Orgoglio tutto Coratino».