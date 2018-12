Il Movimento Schittulli cambia volto e aderisce al partito “Sud al centro″

Il Movimento Schittulli di Corato, insieme a quello di Ruvo, cambia volto e aderisce al partito “Sud al centro", fondato e presieduto dalla consigliera regionale Anita Maurodinoia.



L'annuncio è arrivato oggi, nel consueto pranzo organizzato a ridosso di Natale dal gruppo politico che fa capo a Mario Matteo Malcangi. All'incontro hanno preso parte anche la stessa presidente Maurodinoia e il governatore Michele Emiliano.

«Oggi annunciamo ufficialmente la nostra trasformazione, aderendo ad un nuovo soggetto politico» ha esordito Malcangi. «Con la passione immutata, con rinnovato entusiasmo, con la forza e la determinazione di sempre, ricordando a noi tutti che siamo e sempre saremo uomini e donne liberi e pensanti, vogliamo compiere un passo in avanti nella nostra crescita politica. Un passo determinante per tutti noi e ci auguriamo per la nostra città.

Alla luce degli impegni elettorali del 2019 e 2020 - ovvero le elezioni amministrative di maggio 2019, il rinnovo del consiglio della Città metropolitana a ottobre 2019 e le elezioni regionali 2020 - abbiamo bisogno di diventare grandi. Abbiamo avvertito la necessità di accrescere la nostra capacità di stare con la gente, la nostra capacità di ascoltare i nostri concittadini, la capacità di trasmettere le loro istanze a livello locale e regionale. Abbiamo sentito il bisogno di entrare a far parte di una realtà politica più strutturata territorialmente ed organizzata in un modo agile ed efficace.

Crediamo che in questa nuova esperienza sapremo apportare il nostro contributo di energie e di idee ma anche potremo beneficiare dell’esperienza amministrativa e politica di chi da tempo guida questo partito. Oggi è il momento giusto per iniziare questa esaltante avventura, soprattutto per Corato. Vogliamo dare alla nostra città un punto di riferimento affidabile, competente organizzato nella amministrazione che verrà eletta nel maggio 2019.

Con gioia ed emozione annuncio che oggi il Movimento Politico Schittulli di Corato e Ruvo di Puglia aderiscono al partito “Sud al centro" che vede come fondatore e attuale presidente la dott.ssa Anita Maurodinoia.

Questo passaggio è stato facilitato dalla nostra vicinanza al Presidente Michele Emiliano. Questa reciproca vicinanza al Presidente ha permesso di conoscerci meglio; è stata l’occasione per apprezzare reciprocamente le qualità dell’altro, di intraprendere un percorso condiviso e che oggi vede unirci con reciproca soddisfazione.

Nel partito “Sud al centro" crediamo di poter meglio esprimere le nostre capacità propositive, per contribuire a cercare soluzioni e progetti a livello locale, metropolitano, regionale. Infine voglio ringraziare chi in questi anni ha saputo con garbo e signorilità guidare la nostra esperienza politica: al prof. Schittulli va il nostro sentito e affettuoso ringraziamento.In questi anni trascorsi politicamente insieme abbiamo avuto il piacere e l’onore di essere al fianco di uno straordinario uomo di scienza, e soprattutto al fianco di una persona di altissima moralità e saggezza».