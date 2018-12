Dalle opere pubbliche allo sport: cosa (non) succede in città?

Domani, venerdì 14 dicembre, alle 18.30 l’ex sindaco Massimo Mazzilli incontra i cittadini per rispondere ad una domanda: cosa non succede in città?



Il dibattito pubblico riguarderà lo stato dei provvedimenti avviati rispetto a diversi temi: opere pubbliche, sicurezza e mobilità, periferia e servizi sociali, scuola e sport.

L’incontro si svolgerà nella sede di Città nuova, in via Duomo 92.

“Prima che fosse fatta cadere l’amministrazione Mazzilli - scrivono da Città nuova - tanti progetti già avviati erano pronti per partire: la sistemazione delle strade nel centro urbano e del quartiere di Via San Vito, la riqualificazione Pruacs del rione Belvedere, la velostazione, la realizzazione della nuova bretella che costeggia lo stadio comunale, la sistemazione dello slargo di Via Aurelia e delle aree degli uffici comunali di Via Gravina, il nuovo campo di calcio alternativo e la sistemazione degli spogliatoi, la messa a norma del palazzetto e dello Stadio Comunale, il Pirp con la costruzione di una palazzina di alloggi Erp su via Sant’Elia, il nuovo parcheggio alla stazione, il piano urbano del traffico, l’estensione della videosorveglianza e della ztl, la manutenzione delle scuole, le manifestazioni culturali.

L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sullo stato delle cose, arenatesi per la mancanza di una guida politica in città, che sta comportando gravi ritardi sulla realizzazione dei progetti e il rischio che si possano perdere finanziamenti già acquisiti, con potenziali problemi nel bilancio comunale dei prossimi anni”.