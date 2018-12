Anche a Torino “Rimettiamo in moto la città”: «Corato ritrovi dinamismo economico e culturale»

«Intorno a un grande tavolo». Così ci si è ritrovati ieri a Torino, per «discutere di Corato, delle sue potenzialità, dei suoi problemi e della necessità di voltare pagina e aprire una stagione politica completamente nuova per uscire dall’attuale e grave situazione di stallo». A raccontarlo è Corrado De Benedittis, il primo che ha sottoscritto l’appello “Rimettiamo in moto la città”.

Per quasi tre ore ha ascoltato i concittadini e concittadini di Corato residenti a Torino.

«Si è creato un gruppo eterogeneo molto bello e interessante - commenta De Benedittis - formato da giovani studenti e studentesse, dipendenti Fiat, giovani laureati inseriti in un dinamico mondo lavorativo, medici, insegnanti, educatrici, dipendenti pubblici.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione di alcuni soci dell’Associazione “Quattro Torri” dei coratini a Torino, insieme al suo presidente Giuseppe De Palma. È stata anche una buona occasione per favorire l’incontro tra differenti generazioni.

Dal dibattito su Corato vista da Torino, è emersa la necessità che Corato si modernizzi recuperando un dinamismo economico e culturale; rilanciando il commercio, offrendo servizi alla persona più qualificati, in particolare per chi ha differenti abilità e per le rispettive famiglie; valorizzando le professionalità e competenze presenti sul territorio che invece tendono a fuggire; liberandosi da una vecchia mentalità clientelare che, oggi, di fatto, blocca le migliori energie della città.

Importante, in conclusione, l'appello del presidente dell'associazione “Quattro Torri” De Palma: dopo aver evidenziato i tanti sacrifici fatti dai coratini migranti e nello stesso tempo i tanti successi raggiunti nel lavoro e nella società ha sottolineato la necessità che Corato valorizzi chi vive fuori ricostruendo una rete di relazioni e collaborazione; “fate di noi gli ambasciatori di Corato nel mondo”, ha concluso. Dopo il “gruppo milanese” - conclude Benedittis - da ieri sera esiste anche il “gruppo torinese” per rimettere in moto la città. A tutti diamo appuntamento, a Corato, per il prossimo 28 dicembre».