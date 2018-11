Italia in Comune struttura il suo direttivo. La cellula pugliese del ‘partito dei sindaci’ ha eletto, oggi, con un Congresso che ha avuto luogo ad Altamura (il primo anche a livello nazionale), i suoi coordinatori provinciali e quello regionale.

Alla guida del partito pugliese ci sarà Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto e vicepresidente della città metropolitana di Bari, il primo a essere eletto nella storia di Italia in Comune. Sarà lui che traghetterà, ora, la forza politica verso gli appuntamenti elettorali che attendono la Puglia, in prima battuta le amministrative del capoluogo di maggio e, a seguire, le regionali del 2020.

“Non avremo paura”, queste le sue prime parole in riferimento alla mafia. “E’ questo il primo impegno che prendo in qualità di leader di partito, perché la lotta alla criminalità pare svanita da tutti i programmi elettorali nazionali. Invece, è bene che si ricominci a parlarne!”

Altri due sindaci sono quelli che rappresenteranno, rispettivamente in qualità di Presidente e Coordinatore, la provincia di Bari: Davide Carlucci e Giuseppe Nitti,che amministrano Acquaviva delle Fonti e Casamassima.

Primi cittadini anche i delegati in specifiche materie regionali Tommaso Depalma di Giovinazzo, al turismo e green economy, Antonio Donatelli di Triggiano, allo sviluppo economico e fiscalità locale, Alfredo Longo ad ambiente e fondi strutturaliAllo sviluppo rurale e culturale, un ex sindaco, quello di Conversano, Giuseppe Lovascio. E, ancora, Michele Lieggi di Mola di Bari, sarà, invece, il delegato alla formazione professionale, start-up, politiche giovanili, Vincenzo Gesualdo che ha, finora, ricoperto il ruolo di coordinatore regionale pro tempore, è stato delegato al welfare e alla sanità, infine Rosa Minerva si occuperà di antimafia sociale e pubblica istruzione.

Eletti anche le cariche per le altre province pugliesi: per Foggia, a ricoprire rispettivamente l’incarico di Presidente e Coordinatore, saranno Davide Palmisano e Marino Talia; per Taranto, Francesco Quarto e Rosario Orlando; per Lecce, Bruna Colopi e Gigi Rizzo, per Brindisi, Antonio Calabrese e Antonio Albanese; infine per la Bat, Grazia De Sario e Valeria Mazzone.

Il Congresso è stato anche l’occasione per il Consigliere regionale Gianni Liviano per manifestare il suo ingresso nel partito, come anticipatonegli scorsi giorni. Atteso anche il suo collega consigliere Antonio Nunziante,l’ex prefetto ha fatto sapere di non aver potuto partecipare ai lavori ma di essere aderente al progetto politico.

Per l’occasione congressuale, sono arrivati in Puglia i sindaci leader del partito: da Parma, Federico Pizzarotti, da Cerveteri , Alessio Pascucci, da Latina, Damiano Coletta, rispettivamente Presidente, Coordinatore e Vicepresidente nazionali. Hanno partecipato ai lavori anche l’eurodeputato David Borrelli, l’ex Assessore di Imola, Giuseppina Brienza delegata dall’Onorevole Serse Soverini, l’ assessore del comune di Latina, Cristina Leggio , assessore del comune di Cerveteri, Federica Battafarano.

«L'Italia in Comune parte dalla nostra Puglia ed io riparto con grande umiltà al servizio di tutti, dopo una elezione a coordinatore regionale con reggenza presidenziale - le prime dichiarazioni da neo-eletto - Un Sindaco vive soprattutto di passione e la sua Città gli chiede tutto. Anche di occuparsi di temi nazionali o regionali che, se risolti, potrebbero aiutare anche la sua Comunità. Non è vero che siamo tutti disonesti e falsi. Non è vero che la mafia ha vinto al punto tale da tacitare tutti. Non è vero che non c'è un futuro se restiamo in queste terre. Noi ci crediamo ancora, noi vogliamo lasciare il mondo migliore di quello che abbiamo vissuto. Oggi, mi sono commosso perché sessanta territori comunali sono stati ben rappresentati con tanti Sindaci, consiglieri regionali, parlamentari che spingono l'acceleratore».



E, sul futuro del partito, specie in riferimento agli appuntamenti regionali di Bari e della Puglia, Abbaticchio ha dichiarato: «adesso è il tempo di pensare a crescere, di pensare ai territori e ai contenuti. Di alleanze, parleremo più avanti poiché senza l’approvazione di una piattaforma programmatica, i discorsi sulle alleanze lascerebbero il tempo che trovano».

«Se la Puglia è la regione più avanti nel percorso di Italia in Comune lo deve a Michele Abbaticchio, alla sua energia, a tutte le persone che ha “portato a bordo”, dagli altri sindaci, ai consiglieri regionali e comunali e agli assessori. Una scelta quasi naturale quella di celebrare il primo congresso regionale proprio qui- il commento di Federico Pizzarotti, Presidente nazionale del partito e sindaco di Parma - Qui il “peso” di Italia in Comune inizia a farsi sentire. Siamo una forza progressista e contro ogni populismo. Siamo un progetto lungimirante, non siamo sudditi di nessuno e siamo pienamente titolati a sedere agli stessi tavoli delle altre forze politiche. Ma non ‘allargheremo’ mai per cercare di pescare più consenso. Resteremo fedeli ai nostri valori».

«Quando abbiamo messo su questa rete, non potevamo immaginare questa partecipazione, questi numeri, questo entusiasmo - è stato quanto dichiarato da Alessio Pascucci, Coordinatore nazionale e sindaco di Cerveteri, dinanzi alla platea degli intervenuti - Evidentemente, gli amministratori pugliesi, i cittadini hanno compreso il nostro impegno a voler lavorare realmente sui problemi concreti, non con gli slogan, che sarebbe anche più facile, ma con i fatti come la mozione con le modifiche al decreto sicurezza di Salvini che presenteremo al Governo. Noi pensiamo che solo cambiandola nostra città, il nostro singolo quartiere, la nostra singola strada, si cambia l’Italia. Ora, gli auguri a Michele Abbaticchio, a tutti gli eletti ma, soprattutto, l’in bocca al lupo per il tanto lavoro che c’è da fare».

«Saper scegliere cosa è giusto fare e non cosa ‘conviene’ fare. È questa la cifra stilistica di Italia in Comune. In una parola, “responsabilità”. È con questo spirito che cerchiamo di dare risposte serie e concrete. E questo è già produrre un cambiamento, è già mettere al centro alcuni valori della nostra Carta costituzionale. E la grandissima affluenza di oggi dimostra che la scelta che abbiamo fatto è condivisa da tantissima gente che, come noi, avvertiva l’esigenza di un cambiamento responsabile. Diversamente, saremmo come gli altri partiti» le parole del Vicepresidente nazionale Damiano Coletta, sindaco di Latina.