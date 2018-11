Primavera elettorale 2019, Piazza Dem: «Cerchiamo progetti di città»

Non si è andati oltre gli slogan di “voltare pagina, mettere in moto la città, colpo di spugna, ecc.”, senza offrire significativi elementi». Questo è accaduto, secondo l’associazione politico-culturale Piazza Dem, nelle ultime settimane. Per questo, nella nota che di seguito riportiamo integralmente, il sodalizio esprime la propria opinione su quella che sarà la prossima primavera elettorale.



«Appena qualche giorno fa, il 13 novembre, si è celebrata, con la partecipazione di numerosi cittadini simpatizzanti, l’Assemblea ordinaria dei soci dell’associazione politico-culturale Piazza Dem di Corato, per raccogliere contributi di idee e disponibilità all’impegno, ai fini della pianificazione delle attività da promuovere e organizzare nell’ormai prossimo anno nuovo 2019.

Il prof. Alfredo Bernocco, coordinatore cittadino, introducendo i lavori assembleari, ha invitato i partecipanti a considerare che la nostra città nel primo semestre del citato anno nuovo sarà teatro di due importantissimi eventi, di cui uno locale e l’altro di natura nazionale ed europeo.

Oggetto di ambedue gli eventi saranno le elezioni amministrative, per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale e porre fine alla gestione commissariale del Comune, e quelle europee, per l’elezione del nuovo Parlamento Europeo, cui spetterà il rilancio delle idee fondative dell’unione Europea.

La campagna elettorale della prossima primavera, di conseguenza, tratterà temi e argomenti di natura squisitamente comunali e territoriali, per un verso, e temi e argomenti di natura europea, con particolare riguardo alla improcrastinabilità della costruzione dell’ “Europa dei popoli”, per l’altro. A questo proposito Bernocco ha ricordato che anche la campagna elettorale di maggio 2014 ebbe come oggetto le elezioni amministrative comunali, che, come si dice, la fecero da padrone, e quelle europee comunicate solo con qualche sparuto manifesto, augurando che le forze politiche in campo nella prossima tornata elettorale non abbiano a ripetere la stessa parzialità.

Avviandosi alla conclusione e prima di aprire la discussione, Bernocco, riguardo alle elezioni amministrative comunali, ha espresso viva e sincera soddisfazione per le iniziative annunziate e già svolte a cura di cittadini e gruppi per la presentazione di eventuali candidature alla carica di sindaco e per la formazione di liste di candidati al consiglio comunale. Nel contempo, però, non senza rammarico, Bernocco ha preso atto che durante gli incontri non si è andati oltre gli slogan di “voltare pagina, mettere in moto la città, colpo di spugna, ecc.”, senza offrire significativi elementi, seppure solo embrionali, di architettura di possibili e realizzabili progetti di città, capaci di essere il volano qualificato per lo sviluppo socio-economico della città e per la crescita civile, sociale e culturale della comunità coratina.

Un dibattito ricco di qualificati interventi ha condiviso l’impostazione tematica e argomentativa del coordinatore cittadino di Piazza Dem. L’assemblea si è conclusa con l’auspicio che le forze politiche possano far conoscere ai cittadini le motivazioni alla base della loro partecipazione alla competizione elettorale».