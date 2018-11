Amministrative 2019, domenica apre i battenti Lega Corato

Domenica 18 novembre la Lega - Salvini Premier apre ufficialmente i battenti e dà il via alla sua attività nella nuova sede di Corato.



Per l’occasione è in programma un doppio appuntamento: alle 10.30 un incontro presso il Cinema Alfieri con i Deputati Rossano Sasso e Anna Rita Tateo. A seguire, il taglio del nastro in via Duomo: le porte saranno aperte per l’intera mattinata a tutti i cittadini. Per la manifestazione è stato scelto il titolo: “Da qui si parte!”, che punta a coinvolgere la città e segnare l’inizio di un nuovo percorso condiviso.

Sarà l’occasione per stendere gli intenti programmatici e inaugurare un cammino nuovo per Corato, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Sarà presente anche l’ex assessore alle politiche giovanili, Luigi Menduni, in qualità di neo vicesegretario della Lega Salvini Premier - Corato insieme a Marcello Mastromauro. In apertura, i saluti del vice-coordinatore provinciale Giuseppe Monaco e, a seguire, gli interventi del segretario regionale Andrea Caroppo e del segretario provinciale Enrico Balducci.

«Questo è un cammino che intraprendiamo insieme a tanti giovani entusiasti e appassionati - spiega Menduni - che hanno accolto con favore il vento del cambiamento che si respira nel Paese, a livello nazionale, e vogliono darsi la possibilità di portare uno spirito positivo e propositivo anche nel proprio piccolo, nell’impegno civico quotidiano.

Crediamo che quella sia la direzione da seguire: una rivoluzione “del buon senso” che guarda al futuro ancorandosi a valori importanti come la sicurezza, la famiglia, il lavoro. Ecco perché, da qui si parte: con un programma per il futuro tutto da scrivere, e lo facciamo insieme alla gente.

Domenica daremo il benvenuto a tutti nella nuova sede di via Duomo - conclude il vicesegretario Menduni - che vogliamo sia dall’indomani qualcosa che non c’è mai stato, la casa di tutti. Un punto di riferimento per chiunque voglia venire a raccontarci la sua visione del domani: proposte, idee, progetti per la Città».