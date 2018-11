Un incontro-dibattito sulla «stagione olivicola che non c’è»

La difficilissima situazione in cui versa la filiera dell’olio di oliva nel nord barese sarà l’argomento centrale del prossimo incontro–dibattito organizzato da Città Nuova per giovedì 15 novembre alle 18.30 nella sede in via Duomo 92.



Interverranno Donato Rossi, presidente Regionale Confagricoltura Puglia; Giovanni Porcelli, vicedirettore Confagricoltura Bari; Domenico De Palma, titolare Frantoio Oleario; Pasquale D’Introno, presidente Cooperativa “Terra Maiorum”.

L’incontro sarà l’occasione per analizzare la situazione della congiuntura attuale (campagna olivicola 2018), anche in relazione al progressivo avanzare della infestazione da xylella fastidiosa.

La coltivazione, la raccolta e la trasformazione dei prodotti dell’olivo sono parte della cultura millenaria della nostra terra e rappresentano un sapere in cui la nostra comunità ha raggiunto livelli di eccellenza, sviluppando una economia e relazioni commerciali che da Corato raggiungono ogni parte del pianeta.

«Per questo motivo - scrivono da Città Nuova - essendo sempre sensibili alle problematiche dell’economia cittadina, riteniamo necessario analizzare, con gli addetti ai lavori, la situazione attuale, per valutare gli sviluppi possibili nel breve e nel medio termine e, contemporaneamente, agire in maniera tempestiva per salvaguardare un settore produttivo di grande rilevanza per il nostro territorio.

Discuteremo e valuteremo inoltre gli strumenti che sono stati predisposti dagli Enti competenti per affrontare la crisi in atto e al tempo stesso raccoglieremo contributi e riflessioni che possano essere da stimolo per noi, al fine di rispondere sempre meglio alle esigenze degli operatori del settore.

Discuteremo infine il tema della presenza sul mercato degli oli esteri e dell’attenzione alla genuinità del prodotto che è - e deve continuare ad essere - elemento peculiare del nostro modo di fare agricoltura. Cittadini ed operatori del settore sono inviati a partecipare».