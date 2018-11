Cinque stelle: «Porte aperte ai cittadini che intendono spendersi nelle amministrative 2019»

Anche il Meetup 232 aderente al Movimento 5 Stelle scalda i motori in vista delle votazioni che eleggeranno il nuovo governo cittadino. Con la breve nota che di seguito riportiamo integralmente, invitano i cittadini «che intendono spendersi nelle amministrative 2019».



La nota. «Noi attivisti del Meetup 232 aderente al Movimento 5 Stelle siamo felici di invitare presso il punto d'ascolto in via Catania 13 tutti i concittadini che intendono spendersi in prima linea al cambiamento in occasione delle prossime elezioni amministrative a Corato per il movimento.

Vi aspettiamo venerdì 16 dalle 18 alle 20 e sabato 17 novembre dalle 10 alle 12».