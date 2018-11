Dialogo aperto con il commissario prefettizio, Ape: «Tutt'altro che deserto amministrativo»

Proseguono gli incontri fra il commissario prefettizio, Rossana Riflesso, e le forze politiche rappresentate in consiglio comunale. Ieri è toccato ad Ape, il movimento a cui fa capo l’ex consigliere Paolo Loizzo.



Nella nota che di seguito riportiamo integralmente Ape esprime soddisfazione per il dialogo instaurato e focalizza l’attenzione su due questioni: le piste ciclabili per cui si chiede «una rapida sospensione temporanea delle» e il mercato settimanale per cui si vorrebbe il trasferimento delle bancarelle «su tutta l’estensione di via Santa Maria».

Di seguito la nota integrale di Ape.

«Alle ore 10.30 del 6 novembre scorso, una rappresentanza Ape è stata convocata dall’illustre commissario prefettizio dr.ssa Rossana Riflesso nell’ambito degli incontri che Ella ha avviato con le diverse espressioni politiche della nostra città.

Il dialogo istituzionale e cordiale, assente nell’ultima amministrazione, ha evidenziato la notevole professionalità del commissario che, cercando un dialogo costruttivo e chiarificatore, ci lascia auspicare mesi di proficua attività per la nostra città.

Non, dunque, quel deserto amministrativo, che talune forze politiche hanno sempre adombrato, ma semmai atti, come quelli già intrapresi sulla questione palazzetto dello sport e stadio comunale, destinati a migliorare gli aspetti sociali ed economici della nostra comunità.

Durante l’incontro noi stessi di Ape abbiamo prospettato, tra gli altri elementi discussi, due particolari richieste.

In primis, la possibilità che si provvedesse ad una rapida sospensione temporanea delle piste ciclabili, da noi sempre ritenute inadatte e peraltro del tutto inutilizzate, con conseguente utilizzo degli spazi stradali residuati per parcheggi a sosta temporanea attraverso l’applicazione di dischi orari. Ciò permetterebbe, soprattutto, nel periodo invernale di poter favorire l’accesso al distretto commerciale del centro città con parcheggi anche sul tratto esterno del nostro Corso e cercando così pure di favorire un miglior incremento della già asfittica economia di Corato.

Abbiamo anche chiesto, laddove ci fosse la possibilità, di riportare il mercato settimanale su tutta l’estensione di via Santa Maria, com’era prima del provvedimento che ha portato le bancarelle negli angusti spazi retrostanti, vedi intorno a via De Nicola. D’altronde, abbiamo anche evidenziato le enormi criticità di intervento da parte dei mezzi di soccorso in caso di emergenza sanitaria o addirittura in caso di incendio in uno di quegli edifici strangolati ed intrappolati dalle aree mercatali.

Sicuri di aver sollecitato l’attenzione della dr.ssa Rossana Riflesso siamo convinti che Ella opererà fattivamente nel bene di Corato, altro che un sindaco “zoppo” e politicamente inefficiente come altri, invero, hanno voluto continuare a lasciar amministrare.

In tal modo, irresponsabilmente, si è lasciato ulteriormente spegnere questa città per oltre un altro anno intero, cosa che si sarebbe evitato con le dimissioni nel gennaio del 2018, come le forze di opposizione avevano chiesto in consiglio comunale».