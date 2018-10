L'amministrazione comunale non c'è più ormai da due settimane e tutte le attenzioni sono già ampiamente rivolte alla prossima campagna elettorale.



Eppure ci sono questioni, più o meno datate, che restano dei "conti aperti" e riemergono a galla con una certa facilità. Soprattutto se hanno inciso molto sugli ultimi mesi di vita del governo cittadino.

È il caso di quanto avvenne in occasione della mozione di sfiducia nei confronti di sindaco e giunta presentata a dicembre da undici consiglieri di opposizione e discussa a gennaio.

Come si ricorderà, la mozione venne respinta per un solo voto. A decidere quella convulsa votazione fu l'inaspettata scelta dell'allora consigliere Fabrizio Ventura. Pur essendo stato solo un mese prima tra i firmatari della mozione, Ventura in consiglio comunale ritrattò e votò contro il documento. Tanto bastò per garantire la sopravvivenza dell'amministrazione, almeno fino alle dimissioni del sindaco Mazzilli presentate a fine settembre.

La presa di posizione di Ventura spiazzo tanti e suscitò polemiche e sospetti, a cominciare dai suoi ex colleghi del Cantiere che replicarono subito con parole durissime. L'ex consigliere venne accusato di essere stato comprato o ricattato, mentre lui ribadì più volte di aver compiuto una scelta autonoma.

La vicenda risale a nove mesi fa, ma a farla tornare d'attualità sono state le parole dell'esponente di Noi con l'Italia, Pasquale Pomodoro (all'epoca ancora sostenitore di sindaco e maggioranza), che di certo non hanno contribuito a dissipare quelle ombre.

In una recente intervista, Pomodoro ha infatti affermato che l'inaspettato voto di Ventura contro la mozione non è arrivato perché «è stato baciato la notte da Padre Pio», ma perché «ci sono stati altri interventi di convincimento che l'hanno portato a questa decisione».

Allusioni alle quali ha voluto rispondere lo stesso Ventura nella videointervista che vi proponiamo in questa pagina.

«Effettivamente la mia decisione deflagrò in maniera improvvisa e mi aspettavo che sarebbe esploso un mare di polemiche. Però rivendico ancora oggi quella scelta e la ripeterei» ha spiegato Ventura. «La forma, però, fu probabilmente sbagliata. Mi assumo la responsabilità della situazione che si venne a creare, probabilmente non avrei neppure dovuto firmare la mozione. Ma in quel periodo mi interfaccia con Massimo Mazzilli e decisi che non era giusto buttare tutto alle ortiche, pur essendo tra i firmatari del documento».



Di quali "interventi" parla l'ex consigliere Pomodoro?

«L'ho chiamato e mi ha detto di aver reso male il concetto» ha aggiunto Ventura. «Nei giorni precedenti alla votazione sulla mozione ci furono contatti tra gli esponenti dell'allora maggioranza e della minoranza. Ma la mia idea è nata da riflessioni personali, non ci sono stati mai opere di convincimento o ricatto. Se avessi sposato la causa del gruppo guidato da Pomodoro non sarei rimasto fino alla fine al fianco del sindaco Mazzilli, come invece ho fatto.

Alla fine questo "sacrificio" è stato vano, visto che la città è stata commissariata lo stesso. Ma la cosa che mi ha fatto più male è stata la macchina del fango che, oltre a me, ha investito le persone a me care».

Nel video l'intervista integrale.