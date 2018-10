Nuovi dirigenti per la Lega di Salvini, tra loro l'ex assessore Luigi Menduni

Il Segretario provinciale della Lega di terra di Bari, Enrico Balducci, dopo aver nominato Giuseppe Monaco Commissario della Lega a Corato, ha concordato con lo stesso la nomina di due sub commissari nelle persone di Marcello Mastromauro e Luigi Menduni.

«Il primo rappresentate storico della Lega di Corato - si legge in una nota del partito - e il secondo (già consigliere comunale e assessore uscente) animatore del civismo in città.

Corato è considerata città di importanza strategica per la Lega in vista delle imminenti elezioni amministrative della primavera 2019.

È intendimento del nuovo gruppo dirigente costruire una struttura aperta e permeabile al territorio e riuscire, nel contempo, a coniugare i partiti storici del centrodestra con le liste ed i movimenti civici che già appartengono alla tradizione di Corato e che, in altri casi, sono in via di formazione».