Città Nuova cambia sede e si prepara alle prossime elezioni

Il mandato da sindaco è agli sgoccioli, ma l'attività politica sembra voler ripartire di slancio. La prima mossa di Massimo Mazzilli verso le prossime amministrative è stata l'inaugurazione della nuova sede del movimento Città Nuova, la lista civica che nel 2014 lo accompagnò fino alla elezione da primo cittadino.

Ad accogliere i sostenitori nei locali di via Duomo 92, oltre a Mazzilli, anche l'attuale assessore ai lavori pubblici, Salvatore Mattia, il consigliere comunale Angelo Amorese e Antonio Patruno.

«Si chiude una pagina dolorosa, ma si aprono nuovi scenari» ha detto Mazzilli. «Per il futuro sono pronto a collaborare con chi, oltre ad avere a cuore il paese, mostrerà onestà e competenza. Lasciando perdere la politica di pancia che non offre una visione ampia. Per me fare politica è venire qui in sede e incontrare i cittadini. Questo è un luogo aperto nel quale si potranno confrontare tutti coloro che vorranno affrontare i problemi della città con un nuovo approccio».

Parole di elogio sono arrivate da Amorese, secondo il quale «è stata mandata a casa un'amministrazione con i bilanci in regola, tanti progetti realizzati e da realizzare».

«Città Nuova parteciperà alle prossime elezioni esprimendo volti vecchi e nuovi» ha quindi sottolineato Mattia. «Non dobbiamo allontanare chi ha già esperienza, ma aggregare i più giovani».

Non è mancato uno sguardo rivolto a come sta per terminare l'esperienza da sindaco.

«Ho sempre interpretato il mio ruolo con responsabilità» ha concluso Mazzilli. «Se avessi voluto, sarei riuscito ad arrivare fino alla fine del mandato. Bastava vendere l’anima a chiunque e ci arrivavo. Ma i cittadini hanno bisogno di chiarezza per capire e scegliere».