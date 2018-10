Città Nuova cambia sede, sabato l'inaugurazione

Anche l’associazione politica Città Nuova avvia ufficialmente il percorso verso le votazioni del 2019. Sabato 6 ottobre, alle 19.00, sarà inaugurata la nuova sede, in via Duomo 92. A darne notizia sono il presidente e il gruppo consiliare.

«L’incontro – scrivono - sarà aperto a tutti per avviare un percorso di confronto e impegno sulle idee e strategie di medio e lungo periodo per la città di Corato in vista delle prossime elezioni amministrative del 2019».