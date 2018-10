Tutto come s’immaginava. La seduta di consiglio fissata per oggi alle 18.30, in seconda convocazione, è andata deserta. Nessun consigliere presente al momento dell’appello fatto, come di consueto, dal segretario generale Luigi D’Introno.

L’unico ad aver risposto “presente” è stato Franco Caputo che, in qualità di consigliere anziano, è tenuto a svolgere il ruolo di presidente dell’assise.

Salutati i cittadini che hanno raggiunto l’aula, Caputo ha dovuto dichiarare non valida la seduta e ha approfittato per annunciare la data della prossima convocazione fissata per il 10 ottobre.