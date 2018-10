Consiglio comunale, dalle 18.30 la diretta da Palazzo di città

È fissata alle 18.30 di oggi la seconda convocazione per la seduta di consiglio comunale che, secondo regolamento, deve iniziare con la votazione per l’elezione del nuovo presidente viste le dimissioni di Salerno. Stando a quanto dichiarato dai consiglieri nell’ultima seduta, giovedì scorso, risulta difficile pensare che l’obiettivo possa essere raggiunto.



I punti all’ordine del giorno

1. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

2. Art. 24 del Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale - Costituzione Commissione d’Inchiesta su richiesta dei Consiglieri Loiodice Tommaso, Bovino Vito, Marcone Rosalba, Mazzone Valeria, Tedeschi Sergio, Maldera Filomena, Torelli Massimo, Fiore Cataldo, Bucci Renato, pervenuta al protocollo n. 35266 in data 5 settembre 2018.

3. Comunicazione delle variazioni adottate dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 45 del 29.03.2018, n. 65 del 25.05.2018 e n. 86 del 16.07.2018 (Art. 175, comma 5/bis del D. Lgs. n. 267/2000). Presa d’atto.

4. Petizione cittadina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 dello Statuto Comunale, presentata in data 03.09.2018 al prot. n. 34970, a firma del Consigliere Cataldo Mazzilli ed altri, in merito al rifacimento del cavalcavia di Via Castel del Monte.