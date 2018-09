È ufficialmente iniziata la campagna elettorale, in vista delle prossime elezioni. Ieri sera si è presentata alla città una nuova associazione politica e culturale che punta a dare in proprio contributo alla vita amministrativa del Comune di Corato: si chiama Nuova umanità. Per “il debutto” i soci fondatori hanno scelto piazza Mentana, la più vicina alla loro sede in via Monte Vodige 5.

Il simbolo che rappresenta l’associazione è un aquilone formato da quattro tessere di altrettanti colori, giallo, azzurro, rosso e verde: «è un puzzle, perché ogni elemento acquista significato solo accanto all’altro» spiegano dalla Nuova umanità.

Il presidente di questa nuova realtà è Benedetto Diaferia, il suo vice è Michele Lotito; svolgono rispettivamente i ruoli di segretario e tesoriere Luigi Procacci e Nunzio Mangano; sono consiglieri Pino Molinini, Giuseppe Grandolfo e Aldo Varesano.

A fare da apripista, in piazza, è stato il socio Raffaello Lamarca: «sono un libero sognatore – ha detto – e credo che il mondo possa essere migliore di com’è adesso. Credo sia nostro dovere agire, mettersi in moto, quando ci si rende contro che qualcosa non va. Occorre partecipare alla vita pubblica, perché gli ultimi siano davvero i primi. Il fatto che su questo palco oggi ci sia io la dice lunga: non sono un politico con degli interessi economici, sono orgoglioso di essere il figlio di un imbianchino che umilmente vuole mettersi in gioco».

«Noi – ha aggiunto Diaferia - crediamo nella politica dei granelli di sabbia e pensiamo che la gratuità del servizio sia uno dei presupposti fondamentali. Al centro della nostra attenzione ci sono la crescita e il benessere della persona. Stasera inizia una nuova avventura, sicuramente ambiziosa.

“Nuova umanità” nasce da un gruppo di persone diverse fra loro per età, abitudini e ideologie che condividono obiettivi e passioni comuni. Crediamo nella democrazia e nei valori come la libertà e il rispetto reciproco. Vogliamo essere vicini ai cittadini perché riteniamo che la risoluzione dei problemi non sia solo una responsabilità di chi governa: ognuno di noi deve fare la sua parte per il bene del territorio».

«Organizzeremo delle iniziative finalizzate proprio alla sensibilizzazione rispetto ai temi ambientali, della sicurezza e della legalità. Proporremo un’azione politica ispirata alla trasparenza amministrativa e all’efficienza della spesa, perché le risorse siano di tutti e non di pochi» ha dichiarato il socio Giuseppe Fusaro.

«Dall'ultima votazione cittadina – ha precisato Michele Lotito – abbiamo osservato con attenzione i lavori dei vari gruppi consiliari e molte volte ci siamo confrontati sulle problematiche della nostra città, sui va vari gruppi consiliari e ci siamo molte volte trovati spiazzati dalle decisioni intraprese dai politici. Non abbiamo visto l'interesse verso il bene comune; non abbiamo visto la trasparenza, la logica della condivisione, uno spirito di aggregazione. Abbiamo visto solo prese di posizione in base ai voti ricevuti, il primeggiare tra i membri delle varie forze politiche. Vogliamo che si metta fine alla logica della vecchia politica, la politica dei favoritismi, delle logiche dei partiti, del "do ut des", del "io do affinché tu dia". Per noi coratini vogliamo una politica della condivisione, di promozione dell'uomo, di integrazione tra il mondo politico e il mondo dell'associazionismo».