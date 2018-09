«Non ci sono i numeri per eleggere il presidente del consiglio comunale»

La crisi amministrativa è ormai alle battute finali. Ieri, in consiglio comunale, dopo «l’ossequioso saluto» del sindaco Mazzilli tutta la giunta ed i consiglieri di maggioranza hanno lasciato l’aula facendo venir meno il numero legale. «La prossima convocazione è già fissata per il primo ottobre alle 18.30» ha precisato il consigliere anziano Franco Caputo, presidente dell’assemblea.. Il primo cittadino ha più volte ribadito che le sue dimissioni sono irrevocabili ed anche dai banchi dell’opposizioni nulla fa pensare che qualcuno risponda “presente” alla prossima convocazione. «Se non possiamo eleggere il presidente del consiglio, non c’è più motivo per stare in aula» ha detto Tedeschi prima di allontanarsi dall’aula.



Il dibattito. «Sono qui come sempre, rispettosamente – ha esordito il sindaco Mazzilli - Quando è capitato di non essermi presentato, mi sono scusato. Stasera sono qui per portare il mio ossequioso saluto all’assise comunale che, voglio sottolineare, è l’organo più importante che amministra la città. L’occasione è sentita per ringraziare il segretario generale e tutto il personale: sono uomini e donne che vivono un periodo di sofferenza, con più lavoro e meno personale a disposizione. Il mio pensiero va anche a tutte le forze dell’ordine ed a chi ha sempre seguito i lavori di consiglio. Il ringraziamento e l’apprezzamento va a tutti, anche agli organi di stampa che hanno garantito la diretta e gli articoli che alimentano il dibattito e contribuiscono alla crescita della città. L’apprezzamento va a tutti voi, a tutti noi, sono consigliere anche io. Abbiamo avuto posizioni diverse ma tanti provvedimenti li abbiamo anche approvati all’unanimità. Ognuno con il proprio operato ha messo un tassello nella storia di questa città: è un onore per tutti.

Io, ove ce ne fosse ancora bisogno, confermo che le dimissioni sono irrevocabili, la scadenza dei venti giorni è prevista per il 10 ottobre. Nulla accadrà. Io attendo, doverosamente, insieme alla Giunta comunale ed a tutti voi. Ho promosso di lavorare fino all’ultimo giorno, nel solco degli strumenti a nostra disposizione e nella pienissima legittimità.

I cittadini hanno bisogno di chiarezza, non si può continuare a dare messaggi che poi incidono sulle nostre persone. Più si è lineari, più si dà fiducia ai cittadini. Prima era sufficiente una parola o una stretta di mano e, a costo di ogni sacrificio, si manteneva quanto detto. Io il 20 settembre ho detto che le dimissioni sono irrevocabili e così sarà.

Ringrazio i cittadini che ci hanno eletti per questa esperienza: è la più bella del mondo. Ci hanno dato la possibilità di entrare nella vita delle persone, dalle più umili fino al Papa e al presidente della Repubblica. Ho pensato a lavorare, senza risparmio. Ho preso sul serio questo incarico, nell’interesse collettivo e con onestà assoluta. Così come giurai sulla Costituzione. Quando nel 2003 per la prima volta ho avuto l’onore di rivestire un incarico pubblico, mia madre mi disse “attenzione figlio mio”: le giurai che avrei sempre avuto la coscienza e le mani pulite, e così è.

Spero che tante persone vogliano cimentarsi nella pubblica amministrazione. Ho sempre desiderato che il servizio civile potesse diventare obbligatorio per tutti. Stare un po’ da questa parte servirebbe a capire come funziona la vita amministrativa, cosa vuol dire sistemare una strada o una piazza. Una cosa la voglio dire: lasciamo alle amministrazioni che verranno un Comune sano, con la più ampia operatività, senza vincoli che provengono dal passato.

Mi scuso per me, nei confronti di ognuno di voi, se talvolta i toni sono stati aspri e magari irrispettosi. Porgo le mie scuse da questo punto di vista. Non dobbiamo serbare rancore quando ci incontriamo per strada. Controllare i nostri impulsi una volta di più darà segnali rassicuranti.

Ritengo che evidentemente, per le questioni che si sono ingenerate, non ci sarà la possibilità di raccogliere 16 voti su un singolo consigliere. E sappiamo bene che se non si elegge il presidente del consiglio comunale nessun lavoro potrà mai andare avanti. Ho sempre detto che l’amministrazione in stallo io non la terrò neanche per un minuto. Confermo ancora una volta che le mie dimissioni sono irrevocabili. Mi accommiato dall’assemblea e sinceramente, e rispettosamente, saluto voi, le vostre famiglie e i vostri cari, e vi auguro le più belle cose che avete in mente».

Un mix di critiche a auspici l’intervento di Renato Bucci: «mi dispiace che l’aula sia deserta, questo demotiva parecchio. Voglio lasciare una piccola testimonianza, che forse sarà anche l’ultima della mia esperienza dentro questa assise. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, dal sindaco agli assessori senza distinzione perché penso che ognuno abbia cercato di dare il proprio contributo.

Quando si fa appello alla chiarezza, bisogna ricordare che in questa amministrazione tutti gli avvicendamenti degli assessori sono avvenuti in assenza di trasparenza. Di questa esperienza mi resta la grande opacità nella metodologia utilizzata, ad essa nessuno non ha posto rimedio. Non possiamo pensare che il sindaco non sappia cosa sia avvenuto nelle segreterie, ma è pur sempre una motivazione che regge. Dalle forze che nell’ultimo periodo hanno fatto venire meno l’appoggio al sindaco mi sarei aspettato delle spiegazioni ma anche questo non è avvenuto.

Dalla critica passo all’augurio. A chi verrà dopo di noi auguro di riprendere un tema a me molto caro, quello delle periferie: è rimasto abbandonato. Lo stesso valga per le assunzioni Asipu dove il sistema della discrezionalità è stato rivendicato con orgoglio: in questo momento non ci sono nemmeno le graduatorie. Uno dei punti più bassi della gestione amministrativa è stato quello in cui ci si è costituiti contro una famiglia che rivendicava il diritto all’assistenza scolastica per il proprio figlio: spero che la prossima amministrazione abbia al centro i bisogni degli ultimi e il tema della giustizia sociale. Auguro a tutti di fare molto di più e molto meglio».

Con lo sguardo proiettato al futuro anche Tommaso Loiodice: «voglio ringraziare il sindaco per le parole che ha usato nei confronti di questa assise – ha detto - Se avesse fatto questo tipo di interventi in tempi non sospetti, probabilmente le cose sarebbero andate in modo diverso. Ringrazio anche gli ultimi assessori rimasti che hanno avuto il coraggio di esporsi pubblicamente pur sapendo quanto sarebbe stato breve il loro mandato.

Siamo all’epilogo di un modello di politica che in questi anni non ha portato alla crescita della nostra città. Ci sarà ora il tempo per confrontarsi, mi auguro che i toni siamo costruttivi e propositivi. Corato ha bisogno di tornare a splendere ed essere un punto di riferimento per il nord barese dopo aver subito dei colpi di arresto. Bisogna rimettere gli ultimi al centro dell’attenzione, spero che il settore dei servizi sociali venga rinvigorito e rafforzato. Oggi le povertà non sono più quelle di un tempo. Cerchiamo di coinvolgere i cittadini, i giovani. Mi auguro che ci sia un’ondata di freschezza e rinnovamento, anche per chi decide di investire del tempo in politica.

Mi rammarica il veder sciogliere definitivamente il consiglio comunale non avendo capito fino in fondo quali sono le vere ragioni che hanno portato il sindaco alle dimissioni, di fatto non sappiamo cosa è accaduto. Il sindaco più volte ha detto “parlerò” ma poi non lo ha fatto».