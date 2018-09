Oggi si torna in consiglio comunale, l'appuntamento è alle 18.30. Fondamentale per la prosecuzione dei lavori è il primo punto all’ordine del giorno: l’elezione del presidente del consiglio a causa delle dimissioni di Ignazio Salerno. Si potrà votare per massimo tre volte e perché un consigliere venga eletto dovrà ottenere almeno 16 voti. Secondo il regolamento comunale, nel caso in cui le votazioni non dovessero portare all'elezione, il consiglio dovrà essere riconvocato entro dieci giorni.





Quando la scorsa settimana Franco Caputo, in qualità di consigliere anziano, ha presieduto la riunione dei capigruppo, ha formulato la sua proposta: «il presidente sia una donna». La scelta, secondo questo criterio, tirerebbe in causa Rosalba Marcone, Filomena Maldera, Valeria Mazzone e Grazia Valente. Com'è possibile ascoltare nella videointervista realizzata a margine della riunione, sia Marcone che Mazzone non ritengono però praticabile questa strada. Concorde invece Sergio Tedeschi.

All'indomani della stessa riunione, lo ricordiamo, anche il sindaco Mazzilli ha protocollato le sue dimissioni irrevocabili.

I punti all’ordine del giorno

1. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

2. Art. 24 del Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale - Costituzione Commissione d’Inchiesta su richiesta dei Consiglieri Loiodice Tommaso, Bovino Vito, Marcone Rosalba, Mazzone Valeria, Tedeschi Sergio, Maldera Filomena, Torelli Massimo, Fiore Cataldo, Bucci Renato, pervenuta al protocollo n. 35266 in data 5 settembre 2018.

3. Comunicazione delle variazioni adottate dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 45 del 29.03.2018, n. 65 del 25.05.2018 e n. 86 del 16.07.2018 (Art. 175, comma 5/bis del D. Lgs. n. 267/2000). Presa d’atto.

4. Petizione cittadina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 dello Statuto Comunale, presentata in data 03.09.2018 al prot. n. 34970, a firma del Consigliere Cataldo Mazzilli ed altri, in merito al rifacimento del cavalcavia di Via Castel del Monte.