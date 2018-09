Tratta Corato-Ruvo, Giannini: «Il rilascio delle autorizzazioni dipende dall'Ansf»

L’assessore ai trasporti della Regione, Giannini, torna a parlare della tratta ferroviaria che collega Andria e Ruvo. In risposta alle affermazioni dei consiglieri regionali Di Bari e Damascelli, scrive: «quanto all'offerta sulla Andria-Ruvo, dal dopo incidente, il programma di esercizio è sempre stato rispettato con l'utilizzo dei bus sostitutivi al posto dei treni, senza alterare in nessun modo l'offerta complessiva e impiegando mediamente quasi 2,5 bus per ogni treno soppresso senza alcuna criticità di sovraffollamento.



Quanto alla riapertura della linea ferroviaria Ruvo-Corato (forse la Di Bari non lo sà) i tempi tecnico-amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni non li stabilisce la Regione, ma l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. Se vuole rendersi utile, ci aiuti con i suoi amici di partito, oggi al governo, a comprimere queste tempistiche piuttosto che perdere tempo in polemiche inutili».