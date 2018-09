Mazzilli: «Con le dimissioni Salerno si è assunto la responsabilità di far cadere l’amministrazione»

Amarezza per le relazioni umane andate in frantumi, intenzione di portare avanti il lavoro fino al giorno in cui smetterà di essere sindaco, voglia di guardare avanti con la lista civica con cui è stato eletto ma non con il partito Noi con l’Italia. E poi quella telefonata, attesa e mai arrivata, quella dell’ex senatore Luigi Perrone.

Su questi punti si è soffermato Massimo Mazzilli all’indomani dalle sue dimissioni dalla carica di sindaco del Comune di Corato. Oggi pomeriggio le ha espresse alle telecamere di Amica9, intervistato da Michela Alicino.

Tante le domande, i tentativi di arrivare al succo della questione: quale è stata la vera causa della crisi che ha portato alle dimissioni?

Nessun nome come risposta, solo un ripercorrere le varie fasi partendo da una considerazione precisa: il presidente del consiglio Ignazio Salerno dimettendosi «si è assunto tutte le responsabilità, per conto anche del suo gruppo, che portano l'amministrazione a terminare prima della fine naturale del mandato».

Un nome, quello di Salerno, per cui Mazzilli dice di aver messo la «testa sul ceppo», vista la necessità di un accordo affinché la sua elezione andasse a buon fine. Molti ricorderanno che il sindaco disse all’epoca di essere disposto a dimettersi se il consiglio non fosse riuscito ad eleggere il presidente.

«Tutto è successo nelle segreterie politiche, non so chi ha detto cosa» sottolinea Mazzilli. Ricordando poi il «patto» che c’era stato prima della sua candidatura a sindaco della città, chiarisce: «avevo detto “mi riservo di accettare ma ricordatevi una cosa. Mi state chiedendo di fare il sindaco, fatemi fare il sindaco, metto a disposizione quello che so fare e le mie doti umane ma non mi mettete in mezzo ai giochi politici. Non li voglio fare, non li so fare, combino guai”. Mi avevano assicurato che avrei potuto lavorare tranquillamente invece non è stato così».

Quando lo si accusa di mancanza di dialogo, Mazzilli replica: «mi sono mantenuto equilibrato rispetto a tutti. Questo non è andato bene a Noi con l’Italia che non è la mia forza politica, non l’ho mai condivisa.

Da un certo punto in poi c’è stato il rifiuto al dialogo, si è strappato un rapporto - di amicizia prima che politico – che andava avanti dal 1997, sempre con la stessa squadra». Non a caso Mazzilli più volte ha ringraziato l’ex sindaco Perrone per l’opportunità che gli ha dato di vivere l’esperienza di assessore al bilancio e la possibilità di imparare tanto da quel ruolo. «Nella mia consiliatura – aggiunge - non ho avuto nulla in cambio rispetto a quanto ho dato io negli anni di assessorato. La ricandidatura non l’ho mai pretesa».

In estate però le cose sono cambiate: «Forza Italia e Noi con l’Italia, che intanto avevano fatto un manifesto con Noi con Salvini e Fratelli d’Italia, hanno rifiutato di venire “al tavolo” di quella che era la maggioranza» precisa Mazzilli, fino ad arrivare al consiglio del 4 settembre ed alle dichiarazioni di Pomodoro.

Guardando avanti, alcune cose sembrano essere chiare: «ho detto che le mie dimissioni sono irrevocabili ma voglio continuare ad interessarmi di politica. A breve riapriremo la sede della mia lista civica, Città nuova, in una zona più centrale della città. Per me quella di Forza Italia, poi diventata Noi con l’Italia, è una pagina che dolorosamente si è chiusa. Mi sento libero, letteralmente».