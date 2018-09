"Stallo dell’attività amministrativa", il Pd torna in piazza: «Chi paga?»

Per far luce «su quanto successo negli ultimi giorni, sulle dimissioni del Presidente Salerno, sulla posizione del nostro partito e sulle colpe di questa amministrazione, che continua a mostrare muscoli che non ha», il Partito democratico ha indetto un pubblico comizio dal titolo "chi paga?". L’appuntamento è per domenica 23 settembre in via Duomo, alle 20.



Oltre ai consiglieri comunali Vito Bovino, Tommaso Loiodice e Rosalba Marcone, saranno presenti l’onorevole Ubaldo Pagano e la senatrice Assuntela Messina.

«In questi giorni - scrivono dal Pd - è partito l’anno scolastico per centinaia di bambini e ragazzi coratini. Puntuale, come ogni anno, è arrivata una riflessione da parte dei dirigenti scolastici sulla condizione degli edifici che ospitano i nostri figli. Ogni dirigente scolastico ha segnalato la necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessità evidenziata dal Partito Democratico anche nell’ultimo consiglio comunale.

Quando si chiese che fosse avviata una seria e attenta analisi di tenuta statica di tutti i plessi scolastici e la calendarizzazzione in tempi certi e celeri della messa a norma degli stessi, anche da un punto di vista di certificazione di agibilità.

A distanza di due settimane però nessun segnale concreto, né atto di indirizzo perviene dall’amministrazione e così ci preoccupiamo di iscrivere il delicato argomento nell’ordine del giorno della prossima commissione urbanistica per coinvolgere tutti i consiglieri comunali nel prendere a cuore questa problematica di estrema e urgente attualità. La sicurezza dei nostri figli prima di tutto ma per l’ennesima, e speriamo ultima, volta la città si ritrova a parlare di altro.

Ci troviamo davanti all’ennesima crisi politica di questa amministrazione, che proprio non riesce a pensare a problematiche concrete e necessità urgenti della città, strattonata a destra e a manca tra un capriccio e l’altro della maggioranza che individuò, nel marzo 2014 il leader Massimo Mazzilli.

Ancora una volta assistiamo ad un tristissimo stallo dell’attività amministrativa e, non temiamo di dirlo, la colpa è tutta della politica. E già, in questi anni abbiamo assistito all’avvicendarsi di decine di assessori, decine di cambi di partito e casacche, finte dimissioni e dimissioni vere (Pomodoro e Salerno).

Il risultato è ancora una volta sotto gli occhi di tutti: una città che cerca risposte, una città che vuole vivere, ma che è schiacciata da tanta vergognosa inettitudine».