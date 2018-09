Giovedì 27 settembre, alle 18.30, si torna in consiglio comunale. La decisione è stata presa ieri sera, durante la riunione dei capigruppo. A presiedere l’assemblea è stato Franco Caputo, in qualità di consigliere anziano. Sempre a lui giovedì spetterà condurre i dibattito in aula e procedere con il primo punto all'ordine del giorno: l'elezione del nuovo presidente del consiglio.

Come era ovvio che fosse, le valutazioni sulla giornata da scegliere hanno lasciato quasi subito il posto al dibattito sui temi della crisi amministrativa.

Non a caso Franco Caputo ha esordito dicendo di «essere stato convocato a causa delle dimissioni del presidente Salerno» e poi ha lanciato una proposta: «manteniamo il nostro ruolo di consiglieri, eleggiamo il presidente. Se possibile donna». La votazione si svolgerà subito dopo i preliminari e potrà essere ripetuta per tre volte: servono 16 voti perché si possa dire di avere il nuovo presidente. In caso contrario bisognerà rimandare di altri dieci giorni: «sempre che prima non arrivi qualche comunicazione del primo cittadino».

L’idea del presidente donna avanzata da Caputo non sembra essere stata accolta positivamente, almeno per quanto dichiarato – anche ai microfoni di CoratoLive.it – dai consiglieri Valeria Mazzone e Rosalba Marcone. Insieme a Graziella Valente e Filomena Maldera - entrambe presenti nella riunione di ieri - sono le quattro donne del consiglio su cui Caputo punterebbe: fra loro solo la Valente fa ancora parte della maggioranza.

Le ragioni del "no" all'elezione del presidente sono state spiegate senza lasciare spazio ai dubbi. «Da un lato il sindaco non si vuole dimettere, dall’altro alcuni consiglieri non vogliono far capire che fanno cadere l’ennesima amministrazione – ha dichiarato Valeria Mazzone - Non possiamo essere noi la bombola di ossigeno: adesso si devono esporre, se la devono sbrigare loro. Perché dovremmo dare un presidente ad una assise polverizzata? Non abbiamo intenzione di convergere su nessun nome».

«Anche per noi del Pd non c’è la possibilità di eleggere un presidente – ha aggiunto Rosalba Marcone - Che senso ha quando il maggior azionista di questa amministrazione non si presenta nemmeno?».

«A noi spetta il compito di creare le condizioni perché ci sia un chiarimento. Se non c’è, non si può andare avanti» ha detto da canto suo Cataldo Mazzilli. «Mi pare evidente che - ha rimarcato Savino Maldera - senza la maggioranza non si possa andare da nessuna parte». «È giusto che tutti in consiglio comunale chiariscano la propria posizione» hanno sottolineato Filomena Maldera e Grazia Valente.

Concorde con Caputo Sergio Tedeschi: «voglio capire chi siamo e chi ci ha portati ad arrivare in questa situazione. Come presidente io propongo Valeria Mazzone o Rosalba Marcone: dall’opposizione si è sempre detto che Salerno era di parte, quindi ora mi sembra giusto che siano loro a rivestire questo ruolo».

Prima di sciogliere la riunione, l’appello alla responsabilità è arrivato da Angelo Amorese: «mandare amministrazione a casa a pochi mesi dalle elezioni che senso ha? Il pensiero va ai provvedimenti che devono partire a breve».