A caccia del nuovo presidente del consiglio, stasera riunione dei capigruppo

Si conoscerà questa sera il giorno in cui si svolgerà il prossimo consiglio comunale.

Alle 20 il consigliere anziano Franco Caputo - al posto del dimissionario presidente del consiglio, Ignazio Salerno - ha infatti convocato la conferenza dei capigruppo che dovrà definire la data.

Non si tratta di una seduta qualunque. Secondo il regolamento, infatti, l'assise deve riunirsi entro dieci giorni dalla data in cui sono state protocollate le dimissioni della seconda carica comunale - quindi entro venerdì 28 settembre - proprio per eleggere un nuovo presidente del consiglio.

Un passaggio chiave, quello della individuazione del presidente, per decifrare se ci sarà un futuro per l'amministrazione Mazzilli. Probabilmente già stasera potrebbero essere avanzate le prime proposte.

Il quadro politico, com'è noto, è decisamente frammentato: da un lato Noi con l'Italia e Forza Italia che hanno recentemente tolto il sostegno al sindaco, dall'altro i restanti consiglieri della (ex) maggioranza tuttora al fianco del primo cittadino e, dall'altro ancora, l'opposizione. E poi, ovviamente, lo stesso Mazzilli.

Si andrà avanti? Qualcuno si prenderà la responsabilità di staccare la spina all'amministrazione? O ci saranno le dimissioni del sindaco?

Un rebus che ormai si va sempre più confondendo con l'avvio della campagna elettorale in vista delle amministrative 2019.