​Crisi amministrativa, Loizzo: «È il momento di dire “basta”»

Il consigliere Paolo Loizzo torna a commentare la crisi amministrativa che si sta vivendo in città. Dopo le dimissioni irrevocabili di Ignazio Salerno dal ruolo di presidente del consiglio, Loizzo - nella nota che di seguito riportiamo integralmente - afferma: “oggi la non decisione di dimissioni da parte del Sindaco determinerebbe un prolungamento dell’agonia“.

La nota. «Sono trascorse diverse ore da quando il sindaco Mazzilli ha asserito: “in queste ore deciderò se proseguire il mandato oppure no”. All’origine della decisione, “il pugno in faccia”, con le affermazioni del consigliere Pomodoro: “lei non può fare il sindaco, non è capace di farlo e non lo ha fatto. Da ora in poi non potrà più contare sul nostro incondizionato appoggio”.

Per onor di cronaca, già nel luglio 2014 il sindaco Mazzilli aveva affermato, solenne: “se nel prossimo consiglio non verrà eletto il presidente, mi dimetterò”.

Seguiranno poi le “defenestrazioni praghesi” di una serie incredibile di assessori: Olivieri, Musto, Mangione, Malcangi, Musci, Scaringella, Perrone, Zezza, Tandoi, Nesta e chissà che non abbia dimenticato qualcun’altro.

Tralasciando pure, non per dimenticare ma per evitare di essere ripetitivi, i diversi mutamenti politici tra i banchi di maggioranza della consiliatura, arriviamo al 30 novembre scorso in cui il sindaco asserisce: “la mia amministrazione è un malato in terapia intensiva, a breve sarà ripresa o decesso”.

Ormai sono note le vicessitudini del consiglio comunale di gennaio 2018, quando il passaggio di sponda dell’inconcludente ondivago di turno favorì la continuazione di tale disastro amministrativo.

Poi le votazioni del marzo ultimo, per qualcuno nefaste, hanno avviato la lacerazione definitiva sino al “pugno” dell’altro giorno e la necessità di riflettere del sempre più piccolo sindaco che ha voluto aspettare il consiglio della notte.

Dopo un riposino notturno arriva la non decisione: “Chiedo che ci sia una dichiarata manifestazione di volontà, che le affermazioni fatte in consiglio siano confermate o modificate”.

Eppure a molti è sembrato abbastanza chiaro: “accam tu uann disc” (come dovrebbero dirtelo, ndr), ad uno no. Diviene molto evidente che la città è lasciata languire dalle dinamiche, non virtuose, dell’arroganza e dell’albagia non del più forte ma del più “io sono”.

Sorvolo su coloro che dovevano ricucire lo strappone: entrambi rappresentanti solo di se stessi, senza alcun gruppo politico o qualcosa di che stesse con loro.

Ultima, in cronologia, arriva la decisione del Presidente del consiglio più “ri-mozionato” dei tempi: lascio anch’io! in attesa che lasci anche lui!

Oggi la non decisione di dimissioni da parte del Sindaco determinerebbe un prolungamento dell’agonia delineatasi, un perdurare di contraddizioni sterili e perniciose. L’inaridimento dell’attività politico amministrativa che ne conseguirebbe non potrebbe che causare una caustica e asfittica persistenza dello stato già anemico dell’economia della nostra città.

Ora non vorrei che qualcuno persistesse nella posizione del Re Travicello che non aveva l’autorità o la capacità sufficiente a garantirne il potere e tendeva unicamente a galleggiare.

Non dovrebbe nemmeno essere ipotizzabile la formazione di un governo tecnico, di un pseudo governo di “salute pubblica” che sorga da un processo di deresponsabilizzazione delle iniziali forze di maggioranza e, al contrario, da un processo di responsabilizzazione coatta delle forze della iniziale opposizione.

È il momento della dignità personale, è il momento di dire: basta basta basta».