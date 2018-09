Salerno, dimissioni irrevocabili da presidente del consiglio: «La maggioranza è venuta meno»

Atto importante nella lunga vicenda della crisi amministrativa: questa mattina Ignazio Salerno ha protocollato negli uffici del Palazzo di città le sue dimissioni irrevocabili da presidente del consiglio. Un messaggio chiaro per il sindaco Mazzilli che, in conferenza stampa, aveva chiesto alla sua (ormai ex) maggioranza di confermare quanto detto da Pomodoro in consiglio oppure fare un passo indietro. Tale presa di posizione da parte di Noi con l’Italia e Forza Italia avrebbe convinto il primo cittadino a dimettersi.



Di seguito il testo della comunicazione protocollata oggi da Salerno.

«Mi dimetto dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale di Corato. Il susseguirsi di crisi politico-amministrative, e in ultimo quella attuale, non mi consentono di continuare a svolgere il mio ruolo con la dovuta serenità. Preso atto della situazione di stallo in essere e del disimpegno di due forze presenti in Consiglio, tra le quali il gruppo di maggioranza relativa, non mi resta che rimettere il mandato ricevuto.

La maggioranza che mi ha eletto è ormai venuta meno per cui ritengo che la mia scelta sia la doverosa e naturale conseguenza.

Ringrazio quanti hanno contribuito, con il loro voto, alla mia elezione e alla bocciatura della mozione di sfiducia presentata nei miei confronti. Ringrazio l’intero consiglio comunale, anche coloro che, nel corso degli anni, forse non hanno ben compreso quanto sia stato difficile, per me, svolgere il ruolo di presidente del consiglio comunale tra le mille difficoltà create da una maggioranza sin da subito ridotta nei numeri e condizionata dalle incomprensioni tra le parti. Mi sembra utile ricordare la prima votazione per l’elezione del presidente, nel corso della quale si erano manifestate le prime fratture. Ed eravamo al primo atto dell’amministrazione!

Ringrazio infine il segretario generale e l’ufficio segreteria della presidenza per la loro preziosa collaborazione. Mi sento onorato di aver rivestito la seconda carica dell’amministrazione comunale e ritengo di averlo fatto con la passione, l’impegno e l’umiltà che mi appartengono. Un saluto all’intero consiglio comunale».