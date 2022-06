Azione sul nuovo assessore: «Ci aspettavamo un rimpasto radicale»

Con un comunicato il partito Azione con Calenda, rappresentato nel gruppo misto da Enzo Mastrodonato, esprime il suo parere sulla scelta di Luisa Addario come nuovo assessore alla "Città Internazionale e cultura giovanile". «Se è vero che ci si abitua al dolore - esordisce la nota del partito - è anche vero che non ci si rassegna mai al “piuttosto che”. I lunghi tempi di attesa postumi alle dimissioni dell’assessore Buonsante li credevamo il preludio ad una svolta radicale nell’amministrazione. Se da un punto di vista aritmetico il completamento della giunta è una componente di sommatoria e pertanto rilevante, in politica non lo è mai da un punto di vista sostanziale e la nomina di qualche giorno fa ne è la conferma».

«A dire il vero e lo speravamo tanto, ci aspettavamo un rimpasto radicale, forse meglio dire, un azzeramento con un innesto che desse luce ad una nuova vita, che potesse dare nuovo impulso e soprattutto tracciare un nuovo corso all'attività dell’attuale amministrazione. Azione con Calenda, presente nel gruppo misto con il consigliere Enzo Mastrodonato, restando all'opposizione continuerà ad offrire sempre il suo punto di vista senza chiedere nulla in cambio e interagirà con l'amministrazione laddove lo riterrà opportuno. Lo stesso Mastrodonato, quale presidente della Commissione Sviluppo Economico preserverà questo ruolo fino a quando vedrà possibile perseguire gli interessi dello sviluppo concreto della città e dell’economia, solo per spirito di servizio ed esclusivamente per il bene dei suoi abitanti».