Direzione Corato accusa l'amministrazione: «Calpestati i diritti dei consiglieri comunali»

Nella assise di ieri gli esponenti di Direzione Corato hanno disertato l'aula, ma si sono fatti santire a consiglio comunale ultimato tramite una nota stampa dai toni molto duri nei confronti dell'amministrazione. Partendo dalla questione legata al bilancio di previsione, Direzione Corato accusa la maggioranza di mancata partecipazione, condivisione e trasparenza. Di seguito la note integrale.

«Ormai è diventata una consuetudine. Ancora una volta vengono calpestati i diritti dei consiglieri comunali, chiamati all’esame di atti fondamentali, perlopiù collegati al bilancio di previsione, dopo un solo veloce passaggio in commissione, e con l’impossibilità di proporre modifiche, visti i tempi strettissimi per il bilancio di previsione. A proposito, l'approvazione del bilancio di previsione scadeva il 31 maggio 2022 e sono stati salvati dalla proroga arrivata quando già avevano deliberatamente deciso di non rispettare i termini.

E questi sarebbero quelli del cambiamento? E che dire della partecipazione, della condivisione, della trasparenza? Zero! Tutto si svolge tra “loro e loro” nella Casa comunale, di vetro come avevano promesso... ma vetro blindato ed oscurato. E intanto viene approvato l’aumento della addizionale Irpef e della Tari (tassa rifiuti), che graverà per un 18% in più sulle utenze non domestiche, e quindi sul mondo del commercio, dell’artigianato, della piccola impresa ecc.. E chi lo ha deciso? Quali criteri sono stati adottati? Inoltre, si badi bene, sul Pef (piano economico finanziario) il Consiglio Comunale è chiamato ad una semplice presa d'atto Quindi, senza aver mai partecipato a nessuna preventiva discussione, dovrà solo ratificare scelte fatte altrove.

Strano modo di amministrare, soprattutto fatto da chi aveva promesso “l’arrivo del mattino”. E invece è sempre più notte per una città ormai in declino, ingannata da false promesse. Ce ne dispiace».