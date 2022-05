Tari, boccone amaro per le utenze non domestiche

Il consiglio comunale che si celebrerà questo pomeriggio e che tratterà,. tra i punti all'ordine del giorno, alcuni passaggi propedeutici e necessari all'approvazione del bilancio di previsione porterà con sé anche notizie non propriamente positive, soprattutto per quanto riguarda la tassazione di utenze non domestiche.

Il settimo punto che verrà affrontato dall'assemblea cittadina, riguardante la Tassa sui Rifiuti, parte dalla presa d'atto del piano economico finanziario per il quadriennio 2022 - 2025 validato dall'Ager e apprevazione delle tariffe TARI e relative scadenze per l'anno in corso. Tariffe che, alla luce del nuovo PEF, risultano sensibilmente aumentate per le utenze non domestiche, quindi per negozi, imprese, opifici, che rischiano di ricevere cartelle di pagamento aumentate di oltre il 15% rispetto allo scorso anno.

Un aumento indipendente dalla volontà politica, come si è avuto modo di apprendere nel corso della commissione bilancio riunitasi negli scorsi giorni, e strettamente legato all'aumento delle tariffe stabilite dall'Agenzia regionale territoriale per la gestione dei rifiuti e all'aumento dei costi per il conferimento degli stessi rifiuti.

Un aumento che, come spiegano fonti istituzionali, risale già allo scorso anno ma il cui impatto è stato attutito dall'impiego di fondi Covid quest'anno non più disponibili. Cosicché, finita l'emergenza, ci si ritrova a dover fare i conti con degli aumenti di non poco conto. Diversa, invece la situazione per le utenze domestiche che non risentirebbero di particolari variazioni.