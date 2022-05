Morte De Mita, il cordoglio di 14 democristiani di Corato

La lettera di cordoglio per la scomparsa di Ciriaco De Mita a firma di 14 esponenti della Democrazia Cristiana che hanno rivestito cariche dirigenziali nel partito e ruoli elettivi nella città di Corato.

"I democristiani Angelo Amorese, Aldo Campione, Domenico Cantatore, Mario De Benedittis, Domenico Labartino, Giuseppe Lamarca, Giuseppe Loiodice, Riccardo Mazzilli, Mario Modesti, Franco Perrone, Sergio Quatela, Peppino Scaringella, Aldo Sciscioli e Aldo Zucaro, già dirigenti politici e amministratori della città di Corato, sostano tristemente commossi dinanzi al cenere muto di Ciriaco De Mita, protagonista della vita parlamentare e politica italiana nella sinistra democristiana, servita con coerenza, passione e intelligenza, nel solco del cattolicesimo democratico che trovava nel popolarismo sturziano le sue matrici più originali e che vedeva riproposto nel pensiero di Aldo Moro" scrivono gli esponenti del partito.



"Ne rievochiamo l'idea e il progetto di democrazia possibile, ambito di costruzione della storia delle nostre comunità, della vita concreta delle persone, delle loro speranze e dei loro interessi, insieme all'attenzione per il rinnovamento e l'adeguamento delle nostre istituzioni.

Ne esaltiamo l'impegno incessante per un meridionalismo intelligente e modernizzatore. Rendendo l'estremo saluto alle sue spoglie mortali chiediamo all'amorevole e misericordioso Padre della Vita di accoglierlo nel Suo Regno, invitando le nuove e giovani generazioni ad accedere allo scrigno dei valori umani, sociali, culturali, politici e religiosi di Ciriaco De Mita per attingere la forza necessaria a realizzare il rinnovamento della politica, finalizzato a scelte coraggiose e concrete, invocate da tanta parte della nostra comunità nazionale.Alla famiglia dell'illustre amico scomparso indirizziamo il cordiale invito a ringraziare la provvidenza per averle consentito di fruirlo nel flusso ininterrotto della relazione affettiva domestica quotidiana" conclude la nota di cordoglio.