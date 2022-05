Le immagini dell'esplosione di gioia al suono della sirena che sanciva ufficialmente la vittoria dell'Adriatica Industriale Basket Corato sul Molfetta e la conquista della serie B sono ancora scolpite nella memoria delle migliaia di persone che hanno seguito il match, dal vivo o attraverso la diretta social. È il segno di una mai sopita passione dei coratini verso uno sport che tanto dà e continua a dare in termini di emozioni. Emozioni che risaltano non soltanto quando si vince; ne è segno anche l'impegno delle altre squadre come la Nuova Matteotti Corato, quest'anno in C Gold come l'Adriatica Industriale, o delle altre società che partecipano a campionati di altri sport, come il calcio, la pallavolo, il Rugby, solo per citarne alcuni.

La città di Corato crede nello sport; gli imprenditori e gli sponsor credono nello sport e non fanno mai mancare il proprio sostegno. Anche l'amministrazione comunale, accogliendo a Palazzo di Città i protagonisti della vittoria del campionato di C GOLD di Basket ha voluto rimarcare il grande valore dello sport e la propria vicinanza a squadre e società. Le foto che pubblichiamo lo testimoniano. Tuttavia la crescita di alcune squadre, la promozione ai campionati superiori, rischia di essere paradossalmente un "danno" per la città. Corato, nella migliore delle ipotesi, non ha strutture sportive adeguate ad ospitare squadre di livello medio alto che partecipino a campionati superiori; nella peggiore delle ipotesi non ha proprio le strutture per consentire lo svolgimento dei campionati. Il Corato Calcio ha dovuto disputare l'intero campionato sul campo di Ruvo di Puglia e - beffa delle beffe - la finale playoff è stata disputata addirittura fuori provincia, a Fasano, distante 110 chilometri da Corato poiché la struttura di Ruvo occorreva alla squadra locale. Stessa sorte per il Rugby Corato, ramingo e alla continua ricerca di un posto dove poter svolgere gli allenamenti e disputare le gare. Le squadre vanno via da Corato.

IL BASKET

Col passaggio in B anche il Basket Corato potrebbe essere costretto ad approdare in altri palazzetti. Con sommo malgrado. La finale contro Molfetta è stata il metro col quale misurare l'adeguatezza del Palazzeto dello Sport in termini di accoglienza. Una prova miseramente fallita: il PalaLosito è troppo piccolo per uno sport dal grande seguito. Occorre trovare una soluzione, il prima possibile. Il rischio reale è che sia inevitabile dover ricorrere all'uso di strutture di altri comuni, primo fra tutti il Palazzetto dello Sport di Andria: una struttura che può ospitare circa 6 mila spettatori e che contribuirebbe ad accrescere l'interesse del pubblico. Il presidente Antonio Marulli non lo nasconde: «Ci stiamo facendo un pensierino», ha risposto ai nostri microfoni. Il nuovo campionato inizierà ad ottobre, tempi strettissimi anche solo per ipotizzare l'avvio di un iter per la costruzione di una nuova struttura. Ma bisogna partire e non c'è più tempo da perdere.

A tal proposito abbiamo raccolto le interviste al presidente dell'Adriatica Industriale Basket Corato Antonio Marulli e al vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Corato Beniamino Marcone.