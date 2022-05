Situazione Asipu, Strippoli (Popolari) scrive alla magistratura: «Indagate»

È ancora sull'Asipu che si concentra l'attenzione del ragioniere Cataldo Strippoli, attualmente segretario del partito politico dei Popolari con Emiliano di Corato, sull'Asipu e sulla sua gestione. Un cruccio che è stato non soltanto oggetto di campagna elettorale ma anche di denunce inoltrate alle diverse Procure e alla Corte dei Conti. Alla luce dell'approvazione in consiglio comunale di alcuni debiti fuori bilancio contratti a favore della municipalizzata, Strippoli ha scritto nuovamente alla magistratura e alla Corte dei Conti chiedendo ulteriori indagini, in particolare relative a presunti reati di frode fiscale e falso in bilancio.

Due le note inviate da Strippoli alla magistratura ordinaria e a quella contabile, l'iltima delle quali lo scorso 12 aprile e che prende spunto da alcune affermazioni del Partito Democratico, riportate nell'articolo, apparso sulle nostre pagine, dell'11 aprile scorso. in cui si fa referimento a presunti artifici contabili nell'approvazione dei bilanci Asipu.

Sotto la lente di ingrandimento di Strippoli vi è la seguente frase: «I revisori hanno nuovamente evidenziato che i bilanci passati dell'Asipu sono stati redatti utilizzando artifici contabili specificando, ad esempio, che i mezzi che la società quotidianamente utilizzava per l'esecuzione dei servizi (autocarri, spazzatrici, ecc...) sono stati ammortizzati con una aliquota del 2% anziché del 20%». Una frase che rivelerebbe - secondo l'avviso del professionista Strippoli - delle false comunicazioni sociali.

Inoltre Strippoli, nella sua richiesta di indagine, fa riferimento all'approvazione di debiti fuori bilancio, per un milione e 400mila euro, «con fotocopie di rotoli di calcolatrici, con fatture che dovevano essere pagate per ben due volte dal Comune di Corato, pagamenti richiesti dall'Asipu al Comune di Corato senza pezze giustificative»; e ancora contesta la chiusura del bilancio di esercizio al 31/12/2020 con una perdita che supera di un terzo il capitale sociale «senza inviare le segnalazioni agli enti preposti così come previsto per legge».

«Il sindaco, i consiglieri del Comune di Corato, l'amministratore dell'Asipu di Corato, i revisori del Comune, i revisori dell'Asipu non hanno preso ad oggi nessuna decisione in merito alla copertura della perdita, pubblicizzando un bilancio di esercizio agli occhi della collettività non veritiero e non corrispondente alla realtà» stigmatizza Strippoli nella sua denuncia.

Spetterà ora agli organi interpellati valutare se sia il caso di procedere con indagini specifiche.