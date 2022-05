Le partite iva incontrano l'amministrazione comunale: previste agevolazioni per lo spazio pubblico

Nel pomeriggio di martedì 2 maggio 2022 il Sindaco Corrado De Benedittis e l’assessore allo sviluppo economico e attività produttive, l’avvocato Concetta Bucci, hanno incontrato in Comune i rappresentanti di associazioni di categorie del commercio, imprese, partite iva e ristoratori. Nel corso della riunione i componenti dell’amministrazione hanno riferito che si sta lavorando per offrire incentivi e agevolazioni per l’avvio di nuove attività ubicate nel centro storico e per confermare anche quest’anno un ampliamento del 50% dello spazio pubblico in concessione alle attività di ristorazione e take away, nonché un’eventuale riduzione della relativa tassa.

Si è inoltre fatto il punto sull’iter che, passando per la redazione e l’approvazione del documento strategico del commercio, consentirà l’attivazione del Distretto Urbano del Commercio.

I distretti urbani del commercio, come previsto da Legge Regionale, “prevedono accordi fra amministrazione comunale, associazioni di operatori, associazioni di categoria maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati, volti a sviluppare una gestione coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività paracommerciali ed extracommerciali, nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata."

«Si tratta - spiegano da Palazzo di Città - di uno strumento imprescindibile attraverso il quale nei prossimi mesi sarà possibile riqualificare e dotare il commercio di servizi moderni e più efficaci. L’incontro si è svolto in un clima disteso e con reale spirito collaborativo».