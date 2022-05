Ha finalmente preso il via il percorso partecipato di costruzione del nuovo Piano Sociale di Zona, dedicato ad un'ampia popolazione, quella che comprende i territori di Corato - Ruvo e Terlizzi. Uno strumento alla cui costruzione e per al cui utilizzo contribuiranno, sinergicamente, gli organismi istituzionali dei tre Comuni, e che vedrà il Comune di Corato capofila nel percorso di attuazione. Un momento importante per le comunità dei tre comuni dell'ambito, scandito anche dalla presenza dell'assessore regionale al welfare Rosa Barone, oltre che dei sindaci e dei delegati dei tre comuni. A testimoniare l'importanza del momento vi è anche la nutrita platea delle persone che hanno preso parte alla presentazione del percorso, composta non soltanto da addetti del settore ma anche da operatori delle varie associazioni di volontariato e del terzo settore che operano nel territorio dell'ambito.

All'assemblea di apertura dei tavoli del piano sociale di zona hanno preso parte non soltanto organismi politici ma anche dirigenti e tecnici. Quello di ieri è stato soltanto il primo di una serie di interventi itineranti che abbracceranno i tre comuni dell'ambito. Nelle interviste che pubblichiamo, abbiamo raccolto, nell'ordine, gli interventi di Rosa Barone (Assessore Regionale al welfare), Corrado De Benedittis (Sindaco di Corato) e Felice Addario (assessore alle politiche sociali del Comune di Corato).