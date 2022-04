Il 4 maggio torna il consiglio comunale: si discute del Dup

Il 4 maggio si torna in sala consiliare per discutere e deliberare il Dup, Documento Unico di Programmazione. Il consiglio comunale si terrà in prima convocazione mercoledì 4 maggio con inizio alle 16 ed occorrendo in seconda convocazione lunedì 9 maggio alla stessa ora. Unico punto all'ordine del giorno:

1. Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022-2024 - Discussione e conseguente deliberazione (Art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000).

L'assise si svolgerà in presenza e sarà trasmessa in diretta via streaming.