Azione celebra il suo primo congresso cittadino

Il partito di Azione di Corato celebra il suo primo congresso cittadino. La convention sui terrà domenica 24 Aprile 2022 alle ore 10.00 nellaSala Congressi dell’Executive Center a Corato. «Il Congresso - spiega la coordinatrice regionale del partito di Calenda, Titti Cinone - sarà l’occasione di incontro di persone accomunate da vicinanza di intenti e convergenza verso un programma serio di riforme nel contesto comunale, regionale e nazionale».

«Al di là di sterili steccati promuoviamo la nostra vision verso il futuro senza mai perdere la sensibilità della mission nel presente. Competenza ed Azione possono rappresentare la nuova frontiera di un progetto politico basato sul confronto costruttivo e sulla diversità dei punti di vista in una proiezione lungimirante che vede al territorio regionale, nazionale ed europeo» continua.

Il Congresso sarà strutturato in due momenti, uno istituzionale che culminerà con la formalizzazione della nomina del Segretario cittadino del nostro Partito ed un altro di dibattito durante il quale interverranno esponenti delle Associazioni di categoria più rappresentative del nostro territorio.

Nel corso del convegno il segretario regionale relazionerà sugli obiettivi del Partito Azione su scala regionale, mentre il segretario provinciale relazionerà sulle attività intraprese sul territorio.

Al tavolo dei relatori ci sarà il senatore Massimo Cassano che illustrerà in quali ambiti territoriali regionali si sia già attuato il PNRR; sul medesimo argomento parletà Stefano Di Rosa, Ingegnere e Direttore Generale del Parco Scientifico e Tecnologico Pontino TECHNOSCIENCE, è tra gli esperti dei tavoli permanenti del PNRR Lazio ed è Project Manager di Lazio Health e del Contratto di Sviluppo di Casa Sollievo della Sofferenza per lo sviluppo di una piattaforma Biotech 4.0. Presenti inoltre Aldo d’Alessandro, Professore Universitario e Consigliere Nazionale Aisdet che relazionerà sul PNRR e l’innovazione digitale in medicina e Manila Gorio, Giornalista, Opinionista e Conduttrice televisiva