La questione ospedale arriva in consiglio comunale. Mascoli: «Lottiamo»

La questione legata all'ospedale Umberto I di Corato e del suo ruolo di ospedale di primo livello in merito alla quale il presidente della commissione sanità Salvatore Mascoli si è molto battuto sarà tra i punti all'ordine del giorno del consiglio comunale che sarà celebrato domani. Tra gli argomenti che l'assise sarà chiamata a discutere vi è la mozione sottoscritta dai consiglieri comunali proprio relativa al tema dell'offerta sanitaria nel Comune di Corato.



Nel ringraziare i consiglieri comunali che hanno sottoscrito la mozione, il consigliere Mascoli ha invitato i cittadini a seguire i lavoro del consiglio comunale «così da poter aver chiaro chi ha realmente a cuore le sorti del nostro ospedale e chi invece gioca con la salute dei coratini ma anche di tutti i cittadini del distretto socio sanitario numero 2 e non solo».

«Mi batterò con tutte le forze - continua il presidente della commissione sanità - affinché la ASL riconosca all'Umberto I tutte le peculiarità previste per un ospedale di primo livello, così come predisposto negli atti. Ho invitato personalmente a partecipare al consiglio comunale il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l'Assessore alla Sanità Rocco Palese, il Direttore Generale della ASL Antonio Sanguedolce, il Direttore della ASL Bari Vito Montanaro, il Presidente della commissione sanità Mauro Vizzino così da poter ascoltare le loro intenzioni riguardo il futuro del nostro presidio ospedaliero». E invita: «Lottiamo insieme per il nostro ospedale».