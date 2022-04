Nuova seduta del consiglio comunale: il 22 aprile si parla di Pnrr e sanità

Altra seduta straordinaria del consiglio comunale convocata venerdì 22 aprile alle 16.30 e, occorrendo, in seconda convocazione martedì 26 aprile alla stessa ora. L'assise si svolgerà in presenza e sarà trasmessa in diretta via streaming. Di seguito, gli argomenti all’ordine del giorno:



1. Interrogazione, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale riguardante il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", presentata al prot. n. 16005 in data 31 marzo 2022 dai Consiglieri Comunali Salerno Ignazio, Bucci Leonardo, Diaferia Gabriele, Perrone Luigi.

2. Interrogazione, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale riguardante gli "Impianti Sportivi da finanziare nell'ambito del PNRR", presentata al prot. n. 16006 in data 31 marzo 2022 dai Consiglieri Comunali Diaferia Gabriele, Bucci Leonardo, Salerno Ignazio, Perrone Luigi.

3. Mozione, ex art. 49 del Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale, presentata in data 11 aprile 2022 al prot. n. 17528 dai Consiglieri Mascoli, Addario, Arsale, Avella, Bovino M., Bovino V., Bucci, Colonna, De Benedettis, Diaferia, Di Bartolomeo, D'Imperio, D'Introno, Mastrodonato, Palmieri, Pisicchio, Salerno, Sciscioli, Tambone, Tarantini, Valente e Mazzone - Presidente del Consiglio, "in merito all'attuazione dell'offerta sanitaria prevista per il Comune di Corato".

4. Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 Art. 194, comma 1 lett. E) - Debito fuori bilancio di A.S.I.P.U. S.r.l. per servizio di manutenzione fontane ed impianti idrici - Anno 2019 - Esame condizioni per riconoscimento di legittimità.