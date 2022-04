Chiunque percorra il ponte di via Ruvo, che sovrasta la ferrovia, si sarà reso conto che il manto stradale versa in cattive condizioni nonostante l'infrastruttura sia relativamente recente. Un particolare si notano due buche stradali, dalla conformazione insolita. La questione è stata portata all'attenzione del consiglio comunale durante i preliminari dell'ultima seduta. A parlarne è stato il consigliere comunale Alessandro Palmieri, ma il timore che ci possano essere problemi al ponte è stato anche avallato da alcuni consiglieri comunali di opposizione che hanno chiesto le opportune verifiche sull'infrastruttura.

Anche il movimento politico Articolo 49 ha voluto portare alla pubblica attenzione la sua preoccupazione in merito allo stato di quel cavalcavia, ponendo una serie di domande e fornendo materiale fotografico che documenta lo stato di degrado del manto stradale. «Che succede al sovrappasso di via Ruvo? È sicuro? Perché si è rovinato in così poco tempo? È accettabile che un’opera consegnata non più di cinque anni fa sia in queste condizioni? Dobbiamo davvero credere che sia necessaria la semplice manutenzione ordinaria per risistemarlo? Non sarebbe forse il caso di valutare se l’opera è stata costruita a regola d’arte? E se degli specialisti dovessero attestare che l’opera non è stata realizzata come avrebbe dovuto, non sarebbe forse il caso di contestare l’opera a chi l’ha costruita? La stessa società che dopo appena un mese dalla consegna è finita sui notiziari per giustificare la crepa apparsa sul terrapieno? La stessa società che da mesi rinvia puntualmente la data per la riapertura della tratta Corato-Andria?» si chiedono.

«Il consigliere Alessandro Palmieri ha posto la questione nel corso dei preliminari dell’ultimo consiglio comunale. Qualcuno gli ha risposto? - fanno notare. - Non è il caso che l’Amministrazione si adoperi per verificare la sicurezza del sovrappasso e per accertare le cause di un deterioramento inaccettabile considerando i cinque anni di vita del ponte? È così scontato che il sovrappasso vada ripristinato con i soldi dei coratini, senza nemmeno verificare se le cause di questa porcheria siano strutturali? Chiediamo che il ponte sia sicuro e integro, nel più breve tempo possibile».