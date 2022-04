Qualche irriducibile che ancora frequenta la Villa Comunale per fare jogging o per fare una passeggiata c'è ancora. Un tempo quel parco era il luogo in cui si recavano famiglie, ragazzi, giovani, anche persone più in là con l'età perché rappresentava una piccola parentesi di serenità incastonata nella routine della vita cittadina. Chi voleva ricavarsi alcuni momenti di svago in quel rifugio poteva farlo, anche con particolare piacere. Da un po' di tempo questo non accade più.

Le persone che frequentano il parco sono sempre di meno. «È tenuto male ed è persino pericoloso» diceva una cittadina soltanto pochi giorni fa. E non aveva torto. È bastato fare un giro al suo interno per notare uno stato di degrado avanzato che potrebbe in alcuni tratti rappresentare un pericolo per chiunque. Erba alta, scritte sui muri, pezzi di muro che cadono, locali fatiscenti e abbandonati sono soltanto gli aspetti meno preoccupanti di cosa oggi si può notare all'interno del parco. È evidente che, all'interno di quel luogo, non vengono effettuate manutenzioni di natura ordinaria già da un po' di tempo. Le siepi hanno preso il posto di quelli che dovevano essere i "percorsi benessere"; i rami spezzati degli alberi giacciono secchi e ormai consumati dagli agenti atmosferici e dal tempo; la ruggine sta corrodendo le strutture in ferro e, lì dove c'è una botola profonda è stato divelto il lucchetto: chiunque può sollevarla e scendere o, ancor peggio, precipitare al suo interno.

Sono anni che il Parco necessita di lavori di manutenzione straordinaria. Sono anni che i cittadini li richiedono, anni che si parla di una profonda revisione della sua struttura che, ad onor del vero, ha poco a che fare con le funzioni di un parco. Ora, però, anche l'ordinario è stato talmente trascurato da diventare straordinario. Per la manutenzione della villa comunale non si può aspettare ulteriormente. Oppure si abbia il coraggio di chiuderla.